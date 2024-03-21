大谷1個月前自爆「兩人不是朋友」　和水原一平只是商業夥伴

▲大谷翔平的隨行翻譯水原一平20日遭道奇隊開除。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）球星大谷翔平的隨行翻譯水原一平20日遭道奇隊開除，他涉嫌竊取大谷至少450萬美元（約台幣1.43億元）進行非法賭博。過去外界總認為，大谷與水原無論於公於私，關係都非常密切，但大谷今年2月接受訪問時才說，「我們不是朋友，我們只是商業上的夥伴。」

根據The Athletic報導，大谷和水原的關係相當密切，水原除了擔任大谷的翻譯外，也時常陪同他練球、處理媒體關係和日常瑣事，宛如大谷的最強後盾，兩人私底下形影不離的親密互動也成為球迷矚目焦點。

不過，大谷今年2月出席道奇球迷見面會，被主持人問到和水原一平的關係時，大谷一臉尷尬笑著說，「我們不是朋友，我們只是商業上的夥伴。」但他又隨即笑著說，「但我們在約會交往！」全場球迷也被逗得大笑。

水原一平19日接受ESPN訪問時說，大谷替他還清450萬美元的賭博債務，但大谷並未直接將錢給他，因為大谷不相信自己不會再賭。不過，在此訪問發表之前，大谷的律師發言人否認這項說法，並說，「在最近媒體詢問的過程中，我們發現大谷翔平一直是大規模竊盜的受害者，我們正將此事移交給當局。」

水原20日改口表示，大谷對他的賭博行為、債務或償還債務一無所知。

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