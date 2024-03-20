　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

世界幸福報告芬蘭7連霸　「台灣亞洲第2」領先中日韓

▲▼101,信義區,台北,都市,商圈,台灣,地標,商業區。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北101。（圖／記者周宸亘攝）

文／中央社赫爾辛基20日綜合外電報導

聯合國資助的機構今天公布2024年「世界幸福報告」（World Happiness Report）顯示，芬蘭連續7年蟬聯榜首；台灣排名第31，領先中國、日本及韓國等東亞國家。

綜合路透社和法新社報導，聯合國自2012年起開始公布「世界幸福報告」，以期促進聯合國永續發展目標。這項年度報告以美國市場研究公司蓋洛普（Gallup）的數據為基礎，由牛津大學（University of Oxford）現今領導的全球團隊分析結果。

143個國家和地區受訪民眾以0到10分評估他們的生活。由於單年數據比較不穩定，自2013年以來，「世界幸福報告」採最近3年平均結果進行國際比較。

這項排名不僅根據個人對生活滿意度的自我評估，還有依據人均國內生產毛額（GDP）、社會支持度、健康預期壽命、自由度、慷慨程度以及貪腐程度等因素衡量。

根據2024年「世界幸福報告」，芬蘭以平均7.7分蟬聯榜首，第2名到第5名依序是丹麥、冰島、瑞典、以色列。最後2名國家是黎巴嫩和阿富汗，分別以2.7分和1.7分墊底。

台灣以6.5分排名第31，略遜於亞鄰的新加坡（6.52分，第30名），但優於日本（第51名）、韓國（第52名）、中國（第60名）、蒙古國（第77名）及香港（第86名）。

報告顯示，由於30歲以下美國人的幸福感大幅下降，美國排名首度跌出前20，從去年第15名跌至第23名。

德國也是首度跌出前20名外，排名第24。

參與報告編輯的牛津大學經濟學教授戴奈維（Jan-Emmanuel De Neve）表示：「年輕人現今正經歷中年危機，尤其是北美的年輕人。」

相形之下，許多福祉改善幅度最大的國家是中歐和東歐的前共產國家。

與較富裕國家不同是，那裡的年輕人描述他們的生活品質明顯高於年長群體，而且往往與西歐相當或更好。

戴奈維說：「斯洛維尼亞、捷克和立陶宛都在往前20名邁進，這全是受到他們的年輕人影響。」

 
ET快訊
快訊／大S開砲汪小菲「大著肚子被推倒在地」　婚內收大量不雅出
快訊／公車撞進三媽臭臭鍋釀2傷　首都總座道歉了！
北市文昌街老屋坍塌！　隔壁屋主：罪魁禍首是它
韓韶禧代言「沒被續約」！　韓媒分析形象受創關鍵：不是戀愛
快訊／愛莉莎莎「遭北檢傳喚」人卻沒到　IG洩最新行蹤
NanaQ自爆整形失敗！　臉嚴重腫脹照片曝
公車衝進三媽臭臭鍋　女房東哽咽：好好的被撞成這樣
公車撞進三媽臭臭鍋！　驚悚瞬間曝光
視力模糊！高金素梅質詢完衝醫院開刀　獨眼照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英王室又被抓包P圖！　女王生前合照出現「8可疑之處」

老公偷吃「小3竟然不是人」　妻崩潰：還砸30多萬送禮物

法國最大宗！KOL遭網路霸凌3個月　數十人被判入獄

世界幸福報告芬蘭7連霸　「台灣亞洲第2」領先中日韓

ShopBack宣布裁員近2百人！　CEO道歉認錯：業務拓展太快

快訊／南韓「戀童淫魔」趙斗淳慘了！又得重回監獄關押

南韓化學品船在日本海域翻覆　5船員下落不明

香港通過23條立法「各界反應一次看」　聯合國批人權倒退

情人節「餐廳廁所」奪16歲學生第一次　女老師被判終身禁止任教

交友APP戀上50歲美魔女！　23歲男認：常被誤認成母子

女孩攔鑾轎哭求「繞路」加持　白沙屯媽祖駐留3mins後離去

每個人心中都有一首泰勒絲！　還沒等到她...Disney+上線演唱會

白沙屯媽祖5度訪童綜合醫院！　見「去年匾額有擺對」滿意離開

前妻與3兄弟路邊聊天 萬華角頭「噴醋」撂人圍殺

吳宗憲氣Miusa陳零九爆緋聞　「想當天后，要放棄七情六慾」

輝達殺手級AI晶片亮相！　黃仁勳發布最新款Blackwell晶片

媽祖突90度「轉進幼兒園」童體驗鑽轎底！喊：我愛祢

宋昰昀當小三片場和朴敏英0互動　上《認哥》突站起...真誠發言看哭了

台鋼啦啦隊「一粒」神技能！　跳應援還能3秒向球迷傳訊息

圭賢來台「雞湯＋滷肉飯」超懂吃！　嘗試「仙草」秒變臉...笑喊：像鼻涕XD

英王室又被抓包P圖！　女王生前合照出現「8可疑之處」

老公偷吃「小3竟然不是人」　妻崩潰：還砸30多萬送禮物

法國最大宗！KOL遭網路霸凌3個月　數十人被判入獄

世界幸福報告芬蘭7連霸　「台灣亞洲第2」領先中日韓

ShopBack宣布裁員近2百人！　CEO道歉認錯：業務拓展太快

快訊／南韓「戀童淫魔」趙斗淳慘了！又得重回監獄關押

南韓化學品船在日本海域翻覆　5船員下落不明

香港通過23條立法「各界反應一次看」　聯合國批人權倒退

情人節「餐廳廁所」奪16歲學生第一次　女老師被判終身禁止任教

交友APP戀上50歲美魔女！　23歲男認：常被誤認成母子

大學申請入學明起報名　66所大學提供逾5.1萬名額

裝潢？買黃金？比手畫腳說不清　氣切男險遭詐260萬

快訊／大S開砲汪小菲「大著肚子被推倒在地」　婚內收大量不雅出軌照

「新竹瘋影展」影像教育工作坊圓滿落幕　廣獲好評

預測賴清德上任後兩岸局勢　李大維：北京也不願意看到台灣零邦交

影廳⭢舞廳！《Barbie芭比》推扮裝歡樂限定場　全場跟跳舞嗨翻　

抗老無感是因為肌膚不穩定！4款「穩膚保養」推薦

中華男足明將迎戰吉爾吉斯！盼給台灣球迷精彩一役

「關門古道」連結部落血脈　徐榛蔚籲中央支持國道6號東延花蓮

兒少保護限制二次元創作惹怒網友　衛福部明研商「避免未審先判」

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

國際熱門新聞

麥當勞糖醋醬其實是水果味　網崩潰：毀了

大谷身價220億！愛妻拎「1290平價包」超親民

AV女優專找阿公拍片　被養老院禁探視

薪資只有1.9萬！27歲女碩士：我是不是錯了

要傷害大谷翔平！高尺巨蛋驚傳「炸彈威脅」

25歲罹胰臟癌　韓正妹YTR突宣布停更

人生最長4秒！　樂園推43公尺高空「無安全繩自由落體」

新娘收到前男友手寫信　新郎讀完秒離婚

人夫意外發現愛妻「祕密相簿」　打開崩潰

輝達「先蹲後跳」激勵美股！　道瓊收紅320點、標普創新高

3600萬瀏覽！　小3生「騎瑜珈球」融入賽馬比賽影片曝

美44年女大生懸案！靠「口香糖DNA」偵破

俄國官媒：俄海軍總司令已被拔官

日本「肯德基爺爺魔咒」雕像　送神社供奉

更多熱門

相關新聞

丹麥推女性義務役　普丁：俄軍將至芬蘭邊境

丹麥推女性義務役　普丁：俄軍將至芬蘭邊境

丹麥宣布計畫首次將徵兵制擴大至女性，並增加標準服役時間與國防預算。丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）表示，「我們重新武裝不是因為想要戰爭，而是想避免戰爭。」此前，俄羅斯總統普丁曾警告將部署軍隊至芬蘭邊境，芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）認為，俄國顯然在為與西方發生長期衝突做準備。

非法出口台製在內軍備　芬蘭CEO遭判有罪

非法出口台製在內軍備　芬蘭CEO遭判有罪

芬蘭總統決選　前外長認敗由前總理當選

芬蘭總統決選　前外長認敗由前總理當選

芬蘭總統大選　前總理和前外長2／11決選

芬蘭總統大選　前總理和前外長2／11決選

芬蘭總統大選登場　聚焦與俄關係

芬蘭總統大選登場　聚焦與俄關係

關鍵字：

世界幸福報告World Happiness Report芬蘭

讀者迴響

熱門新聞

即／北市老公寓坍塌　深夜巨響嚇醒居民

整顆椰子塞肛門！阿北找刺激下場慘

買預售屋蓋好驚覺視線遭遮擋　楊謹華解約要賠942萬

1穿搭「看得到整顆奶」妹子嚇爛　大票認證

即／東成醬油認了混用他廠醬汁　開放退貨

薔薔遭搜索被上銬帶走！傻眼曝原因

必勝客推新品草仔龜比薩！驚人外型嚇歪眾人

快訊／吳婉君遭閨蜜「低級驚悚」流言攻擊！　何依霈痛心道歉：我無地自容

快訊／白沙屯媽祖直衝秀傳醫院　替姊妹祈福

白沙屯「賓士美魔女」大有來頭！　連8年一路載香燈腳

即／騎車沒禮讓救護車　台中男大生遭撞死

KID火鍋分店收攤！曾一天營業額僅3千元

粉紅超跑抵秀傳醫院　被撞姊姊獲看直播眨眼畫面曝

即／北市老公寓坍陷「現場照曝光」周圍拉封鎖線

朋友炫耀夜店認識帥大叔！妹子冷回：那是我爸

更多

最夯影音

更多
女孩攔鑾轎哭求「繞路」加持　白沙屯媽祖駐留3mins後離去

女孩攔鑾轎哭求「繞路」加持　白沙屯媽祖駐留3mins後離去
每個人心中都有一首泰勒絲！　還沒等到她...Disney+上線演唱會

每個人心中都有一首泰勒絲！　還沒等到她...Disney+上線演唱會

白沙屯媽祖5度訪童綜合醫院！　見「去年匾額有擺對」滿意離開

白沙屯媽祖5度訪童綜合醫院！　見「去年匾額有擺對」滿意離開

前妻與3兄弟路邊聊天 萬華角頭「噴醋」撂人圍殺

前妻與3兄弟路邊聊天 萬華角頭「噴醋」撂人圍殺

吳宗憲氣Miusa陳零九爆緋聞　「想當天后，要放棄七情六慾」

吳宗憲氣Miusa陳零九爆緋聞　「想當天后，要放棄七情六慾」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面