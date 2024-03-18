美研究：大學讀「教育、社工系」出社會薪水最低　理工獨佔高薪

▲美國研究曝大學念工程科系最賺錢，取得教育學位在未來職涯收入的報酬率相對低。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

大學讀哪些科系「投資報酬率」更高？美國一項新研究指出，攻讀工程與電腦科學的終身收入報酬率最高，有超過13%，而人文、藝術和教育學科的報酬率最低，約只有5%至9%。過去其他研究也顯示，以擁有學士學位的勞工來看，教育、心理學、社工都是收入最低的領域，理工科的普遍收入最高。

根據美媒CNBC報導，紐約聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of New York）2月發布的最新數據顯示，美國全職工作的大學應屆畢業生，年薪比高中學歷的人高出2.4萬美元（約新台幣76萬元）。報導稱，這似乎顯示花錢念大學，取得學位是件值得投資的事。

《美國教育研究期刊》（American Educational Research Journal）12日刊載一篇最新研究報告，探討攻讀10大類主修大學學位的內部報酬率（IRRs）何者較高。結果發現，具體而言，主修工程學與電腦科學的報酬率最高，有超過13%，其次則是商學、醫學、數學與科學。

另外，人文、藝術與教育學位的報酬率則為最低，男性約5%，女性約8到9%。紐約大學研究高等教育的教授、研究作者之一的Liang Zhang表示，「我們的成本效益分析發現，平均而言，大學學位的報酬率比股票市場還高。但各類主修之間存在明顯差距。」儘管美國大學入學率下降，但整體而言，高等教育的益處仍無法抹滅。

事實上，美國喬治城大學（Georgetown University）教育與勞動力中心2021年也曾發布一份研究稱，擁有學士學位者在職涯中的平均收入為280萬美元（約新台幣8867萬元），比高中文憑者的160萬美元（約新台幣5057萬元）平均高出75%。

研究指出，其中又以主修科學、科技、工程與數學（合稱STEM）的畢業生收入最高，而醫學、商業也是收入偏高的主修領域，與文學和人文主修領域相比，不僅平均起薪更高，整體職涯的收入也高出許多。此外，以只讀到學士學位而言，教育主修是收入最低的領域，其次是心理學、社工，以及藝術領域。