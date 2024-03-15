露台用餐區「每桌加收陽光費」　西班牙河畔餐廳被居民罵翻

▲人們在塞維利亞（Sevilla）戶外用餐。圖非當事人與餐廳。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

西班牙塞維利亞（Sevilla）是該國南部的旅遊勝地，氣候宜人、景色優美，並且富有文化底蘊。不過，當地某餐廳卻針對露台用餐區的桌位加收10歐元（約新台幣344元），因此招致居民的猛烈批評。

塞維利亞位於安達盧西亞自治區（Andalusia），不僅是全國第4大城市，也是該國南部的藝術、文化與金融中心，它被列為歐洲最溫暖的大城市之一，4月就可以享受22°C的溫暖氣候。

在塞維利亞，四處都可看見餐廳或咖啡廳設置戶外用餐區，其中一間餐廳更設置了3個「高級桌位」，不僅能夠享受更多陽光照射、絕美的瓜達幾維河（Guadalquivir River）河景，甚至還有迎賓氣泡酒的服務，但是需要加收10歐元。

▲塞維利亞備受觀光客歡迎。（圖／達志影像／美聯社）



不過，這種做法卻引來批評。一位居民抱怨，他前往某餐廳時，被安排坐在露台區最陰暗的角落，儘管能夠曬到太陽的桌位明明空著，「我要求換座位時，服務生告訴我們，那些桌位已經被預訂了，而且需要額外支付10歐元。」

居民表示，在一行人用餐期間，陽光下的桌位根本沒人使用，他對此感到相當沮喪，「身為一個熱愛這座城市的塞維利亞人，我們認為這種情況是對於用餐者的不尊重。」

評論一出，立刻引發熱議與批評。儘管居民宣稱，他在線上訂位時，完全沒看到相關資訊，但餐廳經理堅稱，這項政策在餐廳網站及菜單上都有清楚說明。

西班牙英文媒體The Olive Press報導，同事件的不同說法，對於這項收費是否合法至關重要。西班牙民間消費者權益組織FACUA表示，只要消費者被提前告知，針對景觀等附加價值額外收費，就屬合法行為。秘書長桑切斯（Ruben Sanchez）說，「如果附加價值只是一杯迎賓氣泡酒，成本只有4歐元（約新台幣138元），而陽光區桌位要價10歐元，那就會出現濫用及非法的行為，但此案狀況並非如此。」

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