　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本「共享乘車」將從4月起解禁　優先在東京等4個地區實施

▲▼日本國土交通省將從4月起在東京等4個地區開放「共享乘車」。（圖／CFP）

▲日本國土交通省將從4月起在東京等4個地區開放「共享乘車」。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

日本國土交通省即將於今年4月陸續開放，由一般駕駛開著自駕車輛有償載送其他乘客的「共享乘車」（Rideshare）制度，首先由東京、橫濱、名古屋、京都等4個地區優先開放實施，以便舒緩在交通尖峰期乘客無計程車可搭的情況。

根據日媒《時事通信社》、《共同社》，日本國土交通省昨（13）日表示，針對在交通尖峰時期計程車不足的現象，從4月起將開放4個地區引進「共享乘車」制度。

4個地區包括東京地區（東京都23區、武藏野市、三鷹市）、京濱地區（神奈川縣橫濱市、川崎市、橫須賀市等）、名古屋地區（愛知縣名古屋市、瀨戶市、日進市等）、京都地區（京都府京都市、宇治市、長岡京市）。

國土交通省從年2月就針對共享乘車提出制度案，針對缺乏計程車的地區和時間點去做開放，從政府所收集到的配車應用程式相關數據，來決定優先開放實施的地區，在載送乘客時必須先確認出發地和抵達地，且採無現金（非以實體硬幣）的方式支付乘車費用。

配車應用程式的相關數據顯示，東京地區從周一至周五的上午7時至10時計程車不足、京濱地區為周五至周日上午0時至5時缺乏計程車、名古屋地區為周五下午4時至7時，至於京都地區則為周一至周三下午4時至7時。

ET快訊
蔡英文、柯文哲「勞保年改」有共識！　要務實提方案共同解決
北市議員涉貪百萬　台通光電董事長也遭約談
他緊貼垃圾車慘被輾死　畫面曝
男大生「乾冰泡腳10小時」！太痛捆束帶　驚悚畫面曝光
去年棉被悶死父　女今遭鐵捲門壓死
快訊／00940鬧太大！　元大證發4點聲明
快訊／蔡英文、柯文哲「吃牛肉麵會談」　討論4大議題
快訊／生前身影曝！黃衣男遭火車撞死　屍塊四散
綠白分手後第一次！　蔡英文、柯文哲今會面早午餐
快訊／王育敏證實　明辭兒盟董事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美中科技戰新篇章　禁TikTok法案內容、執行方法一次看懂

15歲少女遭眾人性侵　竟是男友揪7人輪流上！法官判他坐牢5年

紐約華裔女浮屍案外案！美魔女校長詐騙1.9億失蹤　竟離奇陳屍河中

房事不合想離婚　男回家發現「床上躺裸女」傻：妻子找閨蜜幫忙

短髮妹「露屁股蛋」跨坐男伴衝刺！　泰商場門口上演活春宮

日本「共享乘車」將從4月起解禁　優先在東京等4個地區實施

川普涉推翻喬治亞州2020大選結果　法官駁回3罪名

手機發現老公外遇4年「還傳給她性病」　人妻超狂報復被讚爆

美擬封殺TikTok　澳洲總理「不打算跟進」反對黨稱恐威脅國安

陸男吸毒出現綁架幻覺　崩潰衝上街求救「請幫我報警」秒被逮

台灣的科技心臟！首富城巿竹科X基地　新竹宜居城市崛起

工程師出門5mins被撞飛腦死　肇事男被控「旁邊聊天」像沒事

上銬女社工30萬哭著交保 工會喊話：別讓社工一人承擔

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

陳零九爆熱戀Miusa！帶回家過夜17hrs　吳宗憲撂重話：讓他們自生自滅

龜龜學滑板5個月飆速秀過彎　網見動作流暢：兔子真贏不了

巴西里約車站巴士遭劫持　2人受傷17人質獲救

警臨檢男「以為來抓自己」　跳樓逃被逮才知是女友...

吵架就被嗆「滾回你的國家」 混血兒：曾經找不到歸屬感

高雄女嬰被塞垃圾袋丟路邊　果農打開嚇壞「臍帶還在！」

美中科技戰新篇章　禁TikTok法案內容、執行方法一次看懂

15歲少女遭眾人性侵　竟是男友揪7人輪流上！法官判他坐牢5年

紐約華裔女浮屍案外案！美魔女校長詐騙1.9億失蹤　竟離奇陳屍河中

房事不合想離婚　男回家發現「床上躺裸女」傻：妻子找閨蜜幫忙

短髮妹「露屁股蛋」跨坐男伴衝刺！　泰商場門口上演活春宮

日本「共享乘車」將從4月起解禁　優先在東京等4個地區實施

川普涉推翻喬治亞州2020大選結果　法官駁回3罪名

手機發現老公外遇4年「還傳給她性病」　人妻超狂報復被讚爆

美擬封殺TikTok　澳洲總理「不打算跟進」反對黨稱恐威脅國安

陸男吸毒出現綁架幻覺　崩潰衝上街求救「請幫我報警」秒被逮

產量過剩大跌價　中國取消或緩購100萬噸澳洲小麥

先探／台積電扶植　特化、耗材喜迎春

《請回答1988》珍珠13歲上國中了！　長髮「激美學生照」曝光

社工流動率高！北市社工工會揭「4現象難留人」　常為了政治服務

先探／連動台積電的4大概念股

甘家葳往返家鄉購車代步　教練欣慰：還好不是買名車

社工月領38K「為什麼不跑？」　網曝內幕：不是來賺錢的

OK超商遭爆倒店潮「半年關10家」　業者駁斥：調整店點是常態

惡保母虐死男童凱凱　「心痛時間軸」揭救援點全錯過

綠委指房價沒有軟著陸　批央行「物價、房價、經濟」預測全失準

3貼機車飆車失控2死1傷　男右胸被貫穿慘死護欄上

國際熱門新聞

藏壽司虧了！　男客「快手投空盤」爽吃免費餐

住「鐵肺」70年破紀錄！　美傳奇勵志男逝世

遊日注意！日本麻疹疫情爆　他去關西機場被感染

即／韓球星黃義助影片外流　嫂嫂一審判3年

見兒子變見前妻！　女大生氣炸潑汽油「火烤男友」

19歲男性侵2母馬　牠懷孕9個月流產

老公偷吃表妹　人妻復仇「先奪產再離婚」

整群蜜蜂飛入車內　男被活活螫死

日本又一地區開徵「住宿稅」！每晚最多貴2千

日網繪「臭蟲飯店地圖」　警告勿住便宜飯店

325票：65票！　美眾院壓倒性通過「禁TikTok」法案

Google地圖驚見「2個台灣」　網嘆：神複製

20歲資優生變情色網美　年收破4800萬

普丁才警告「動核武」　烏深入打擊俄3座煉油廠

更多熱門

相關新聞

男吸毒出現綁架幻覺　求人幫報警！秒被逮

男吸毒出現綁架幻覺　求人幫報警！秒被逮

南韓首爾日前有一名中國籍男子大白天突然從巷弄裡狂奔而出，像是被人追趕一樣不斷回頭張望，拚命奔跑的過程中一度摔倒在地，連鞋子都掉了一隻。他求助報警宣稱「自己被綁架」，警方獲報迅速到場，結果發現是男子自己吸食毒品後出現幻覺，於是當場將人逮捕。

日本首例！札幌高院2審裁定「禁同婚」違憲

日本首例！札幌高院2審裁定「禁同婚」違憲

日男師上課「摸下半身」猥褻10多名女學生

日男師上課「摸下半身」猥褻10多名女學生

金正恩親駕坦克英姿曝！公開「最強兵器」

金正恩親駕坦克英姿曝！公開「最強兵器」

日87歲三寶「暴衝進商店街」！副駕妻慘死

日87歲三寶「暴衝進商店街」！副駕妻慘死

關鍵字：

日韓要聞日本共享乘車東京

讀者迴響

熱門新聞

情侶忘情泡溫泉遭偷拍！皇池回應了

男大生「乾冰泡腳10小時」　雙腿截肢詐保4126萬

80歲母悶死腦麻兒　嘴塞1萬紅包好上路

曾被「社工女神」輔導過　大三男曝她私下為人

林襄承認植髮！

花花90度鞠躬道歉：會好好面對錯誤

快備份！LINE「keep儲存空間」7月結束服務

台籃前球星　爆「婚內出軌」啦啦隊小三

把握好天氣！　下波「雨區擴大」

高中妹懷孕30周　爸媽崩潰跪求醫「拿掉」還是生了

解100萬定存買00940　拿房子貸款All in！行員曝亂象

應徵養雞竟被逼做雞　無良情侶強囚12女下海

泰國蝦漲翻天！一斤400元「超貴原因」曝光

00940席捲市場！　央行總裁首示警「小心羊群效應」

北投知名溫泉驚傳偷拍！　情侶湯屋愛愛全被拍

更多

最夯影音

更多
台灣的科技心臟！首富城巿竹科X基地　新竹宜居城市崛起

台灣的科技心臟！首富城巿竹科X基地　新竹宜居城市崛起
工程師出門5mins被撞飛腦死　肇事男被控「旁邊聊天」像沒事

工程師出門5mins被撞飛腦死　肇事男被控「旁邊聊天」像沒事

上銬女社工30萬哭著交保 工會喊話：別讓社工一人承擔

上銬女社工30萬哭著交保 工會喊話：別讓社工一人承擔

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

陳零九爆熱戀Miusa！帶回家過夜17hrs　吳宗憲撂重話：讓他們自生自滅

陳零九爆熱戀Miusa！帶回家過夜17hrs　吳宗憲撂重話：讓他們自生自滅

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面