日本「共享乘車」將從4月起解禁　優先在東京等4個地區實施

▲日本國土交通省將從4月起在東京等4個地區開放「共享乘車」。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

日本國土交通省即將於今年4月陸續開放，由一般駕駛開著自駕車輛有償載送其他乘客的「共享乘車」（Rideshare）制度，首先由東京、橫濱、名古屋、京都等4個地區優先開放實施，以便舒緩在交通尖峰期乘客無計程車可搭的情況。

根據日媒《時事通信社》、《共同社》，日本國土交通省昨（13）日表示，針對在交通尖峰時期計程車不足的現象，從4月起將開放4個地區引進「共享乘車」制度。

4個地區包括東京地區（東京都23區、武藏野市、三鷹市）、京濱地區（神奈川縣橫濱市、川崎市、橫須賀市等）、名古屋地區（愛知縣名古屋市、瀨戶市、日進市等）、京都地區（京都府京都市、宇治市、長岡京市）。

國土交通省從年2月就針對共享乘車提出制度案，針對缺乏計程車的地區和時間點去做開放，從政府所收集到的配車應用程式相關數據，來決定優先開放實施的地區，在載送乘客時必須先確認出發地和抵達地，且採無現金（非以實體硬幣）的方式支付乘車費用。

配車應用程式的相關數據顯示，東京地區從周一至周五的上午7時至10時計程車不足、京濱地區為周五至周日上午0時至5時缺乏計程車、名古屋地區為周五下午4時至7時，至於京都地區則為周一至周三下午4時至7時。