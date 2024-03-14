陸男吸毒出現綁架幻覺　崩潰衝上街求救「請幫我報警」秒被逮

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陸男在韓吸毒出現綁架幻覺　崩潰衝上街求救「請幫我報警」秒被逮

記者張寧倢／編譯

南韓首爾日前有一名中國籍男子大白天突然從巷弄裡狂奔而出，像是被人追趕一樣不斷回頭張望，拚命奔跑的過程中一度摔倒在地，連鞋子都掉了一隻。他求助報警宣稱「自己被綁架」，警方獲報迅速到場，結果發現是男子自己吸食毒品後出現幻覺，於是當場將人逮捕。

▲▼中國籍男子在南韓吸毒後出現幻覺，以為自己被綁架，跑到街上求人幫忙報警，警方到場後直接將他逮捕。（圖／翻攝自南韓警方YouTube）

▲中國籍男子在南韓吸毒後出現幻覺，以為自己被綁架，跑到街上求人幫忙報警。（圖／翻攝自南韓警方YouTube）

根據韓媒SBS報導，首爾九老警察局13日表示，涉案的40多歲中國籍男子A某7日上午10點半左右，在首爾九老區一家汽車旅館吸食冰毒後跑到街上。從警方公開的監視器畫面可見，A某大白天在街上狂奔，從巷弄裡跑出來後摔倒在地，弄掉了一隻鞋，仍繼續奔跑且不斷往回張望，附近一名大叔對他投以異樣眼光。

A某就這樣光著一隻腳，一路衝進附近的居民服務中心，大聲喊著「我被綁架了，請幫我報警」，於是職員就撥打112緊急電話通報，警方迅速出動到現場，但A某看到閃著燈的巡邏警車後受到驚嚇再次逃跑。警察緊追在後，最終在附近幼兒園發現了躲避中的A某。

警方進入室內搜查發現，分別藏匿於多處一共5套的注射器與數量不明的毒品，且有吸食冰毒的痕跡，將他當場逮捕。警方表示，A某在簡易毒品檢驗中出現陽性反應，並且查出他目前處於非法滯留狀態，已經依毒品防制法規將他拘留，將持續追查毒品供應源頭。

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