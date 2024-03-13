紀錄片《尋找湯德章》3／15上映　台南市正義與勇氣紀念日後人齊聚追憶湯德章

▲台灣紀錄片導演黃銘正攜手連楨惠導演，耗時5年再推出新作《尋找湯德章》，將於3月15日在台上映，在台南市正義與勇氣紀念日訂定10周年的13日晚上，台南市文化局舉辦包場首映會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣紀錄片導演黃銘正繼《灣生回家》後，攜手連楨惠導演耗時5年再推出新作《尋找湯德章》，將於3月15日在台上映，在台南市正義與勇氣紀念日訂定10周年的13日晚上，台南市文化局舉辦包場首映會。

首映會特別邀請湯德章紀念協會相關人員、湯德章後代家屬、日本熊本縣宇土市役所代表團，包括宇土市長元松茂樹都蒞臨特映會觀影，台南市政府也由趙卿惠、葉澤山兩位副市長及文化局長謝仕淵參與紀錄片首映力表支持。

黃銘正導演表示，湯德章讓我更理解自己土地的故事，讓我跟台灣越來越靠近。這部片和《灣生回家》一樣，都希望以好看為出發點，讓觀眾能輕鬆的看故事，再帶走想帶走的歷史、人情。

台南市葉澤山副市長表示：「今天《尋找湯德章》在台南的首映會別具意義，今天3月13日是台南的正義與勇氣紀念日，就是紀念湯德章英勇堅韌的一生所代表的台灣精神，今天白天的追思會，晚上的首映會，大家齊聚追憶湯德章，意義不凡。也希望看過影片的大家都能把口碑傳出去，邀請更多朋友觀賞，認識台灣的歷史。」

台南市趙卿惠副市長表示：「台南市有湯德章紀念公園及湯德章紀念館，都是透過全民的力量促成，今天謝謝黃導演，未來再透過《尋找湯德章》讓更多朋友們了解湯德章律師的故事和事跡。」

《尋找湯德章》故事背景回望1907年至1947年的台灣近代史，湯德章一生追求公平正義，最終死於台灣政權交替的混亂時刻，年僅40歲。從一句「湯德章是誰？」開啟一段豐富又具有意義的探索旅程。位在台南中西區圓環，設有「湯德章紀念公園」，然而許多台灣人、甚至台南本地人都不知道湯德章是誰，引發在地的冰店老闆李文雄、女記者楊淑芬，開始追尋這位歷史人物，循序漸進地用輕鬆的方式層層抽絲剝繭湯德章的生平故事。這部片將於3月15日在台上映，更多影片資訊請見「尋找湯德章」官方粉絲專頁：www.facebook.com/ThngTekchiong2024film查詢。