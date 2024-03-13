溝通無礙！桃園1999諮詢專線升級　增設越南語和印尼語服務

▲越南新住民陶錦翠表示，影片能幫助越南同胞獲取準確資訊。（圖／智發會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市約有20萬新住民及移工，其中越南籍約57,000人，印尼籍約35,000人。為更有效服務新住民及移工朋友們的社群，市府升級「桃園1999諮詢服務專線」，特別增設越南語和印尼語服務。智慧城鄉發展委員會主任委員吳肇銘13日指出，除了解決語言障礙，增進越南和印尼社群在桃園的便利性和歸屬感，進而促進社會整合與多元共融。

▲桃園1999諮詢服務專線新增「越南、印尼」語言服務。（圖／智發會提供）

此次服務升級，市府與在地青創公司「由米整合行銷」及越印新住民姐妹合作，推出系列影音宣導影片，充分展現桃園市鼓勵青創發展與新住民文化，也展現聯合國永續發展目標（SDGs）中的創新與包容。

▲市府計劃將持續擴展「桃園1999諮詢服務專線」的語言服務範圍。（圖／智發會提供）

從內容討論到演出的各個環節，全由桃園越、印新住民討論發想，展現他們對於在桃園公共政策參與的積極態度。影片中的越南新住民陶錦翠，身為桃園國中及小學的母語教師，表示很榮幸能參與拍攝，也期望透過影片幫助越南同胞更方便獲取準確資訊。

▲桃園1999諮詢服務專線新增「越南、印尼」語言服務。（圖／智發會提供）

曾為移工，亦是宣傳影片演員之一的印尼新住民林小玲，希望透過影片讓移工更清楚能藉由1999了解轉換工作和雇主變更等重要信息。

▲市府與邀請在地青創和越印新住民討論發想演出宣傳影片內容。（圖／智發會提供）

吳肇銘主委強調，桃園市政府秉持聯合國永續發展目標（SDGs）的精神，推動城市發展和強化城市韌性；又，市府計劃將持續擴展「桃園1999諮詢服務專線」的語言服務範圍，為新住民和移工打造一個包容、平等且富有支持的城市生活環境。