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AI能鍍金！這類職缺月薪大增60%　去年Q4每月開出2.4萬份AI職缺

▲▼2023新北就業博覽會17日在新北市政府盛大展開，東森集團現場設攤釋出大量職缺招募優秀人才，吸引不少謀職者前來求職。（圖／記者湯興漢攝）

▲2023新北就業博覽會，吸引不少謀職者前來求職。（示意圖／記者湯興漢攝）

文／今周刊

AI力正夯！根據人力銀行調查發現，AI時代不只工程師能，雖然企業都在尋找AI工程師。不過，令人意外的是，財會、金融專業類的職務，若含有AI職能，月薪漲幅高達六成，成長幅度比下工程師。

104人力銀行發布「AI來了！職場學習新浪潮」報告，近年AI正夯，不僅讓工程師的需求大增，傳統行政工作的薪資，也能因為AI鍍金。104人力銀行學習事業處資深協理翁維薇說明，調查顯示，儘管AI可能讓全球有8億份工作消失，但同時也會帶來9億份全新新職缺。

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104人力銀行羅列出，目前台灣最需要AI人才的產業，第一名是電子資訊、軟體、半導體相關產業，軟體、工程類職缺最缺工。第二名是製造業，需要工程研發人員。第三名則是批發零售，他們希望尋找具AI職能的業務銷售類人員。


根據104內部數據統計，2023年第4季，每個月有2.4萬份與AI相關的工作機會。需求前三名職務以軟體設計工程師、演算法開發工程師、韌體設計工程師。


百工皆AI　這些職缺可望鍍金


如果不是理工職能的求職者也別難過，翁維薇說明，現在百工皆AI，不是只有理工科系需要AI，就算是行政職也能因為AI而鍍金。只要職缺搭上AI兩字，薪資漲幅可以比AI職缺高出53%。


有趣的是，彈升幅度最高的職業，是財會金融類。


人力銀行發現，儘管AI月薪最高的職缺，依舊是資訊軟體系統類，平均月薪達8萬元。但若光看薪資彈升幅度，財會、金融專業類，平均月薪從3.9萬元，彈升至6.2萬元，薪資增幅達60%。


其他包含醫療保健服務類、生產製造/品管/環衛類，若冠上AI關鍵字，平均月薪也能提升54%。


她舉例，以人資為例，你要判斷正確辨識AI人才、教育訓練、協助企業AI轉型。

經營管理人才更不用說，你沒有AI相關知識，不可能帶領企業在未來做決策。現在就連使用Office軟體，未來可能都會要求善用AI增加效率。


人力銀行引入AI　1秒自動生成履歷


不只企業、求職者都寄望透過AI自我提升，人力銀行也引進AI技術，協助企業媒合更符合需求的求職者、用AI協助求職者撰寫履歷、AI線上顧問等服務，為的就是加速媒合，解決缺工問題。


104資訊科技集團總經理黃于純指出，2024年全台缺工狀況持續數年，據統計，目前企業需求人才數有107.8萬人，但僅有59.5萬名求職者正在找工作，人力供需失衡狀況難以解決。


黃于純說明，企業2022年徵才天數為47.7天，企業只要做好人才庫經營，招募天數可望縮短30%以上。

她分析，勞動市場有7成求職者，屬於潛水型求職者，他們不一定隨時開啟履歷，104的AI顧問，能透過大數據評估求職者履歷、性格、薪資、活躍度，推薦適合的關鍵人才。

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