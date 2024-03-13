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台中新影城+1！廣三SOGO拚暑假前開幕　感謝祭預購今開跑

▲廣三SOGO感謝祭。（圖／記者游瓊華攝）

▲廣三SOGO感謝祭VIP預購今起登場，19日正式起跑，整檔業績上看15億元。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中百貨母親節檔期今起開打！率先上陣的是廣三SOGO百貨感謝祭，今起到3月18日為VIP預購、19日正式開跑至4月17日止，廣三今年邀請療癒系新星插畫「蜜可魯」擔任全館感謝祭代言人，透露整檔業績目標挑戰15億元。對於館內新影城，館方也透露，力拼今年暑假前開幕，屆時台中民眾看電影又多一新去處；勤美誠品則與IG上擁有廣大粉絲的韓國藝術家INAPSQUARE合作快閃店，時間到3月底為止。

廣三表示，今年除了全館感謝祭推滿千送百及銀行滿額禮等活動，最高回饋19%，也針對美妝保養品、名品珠寶、家電等推出強打優惠組合吸客，包括雅詩蘭黛小棕瓶、蘭蔻極光水、SKII青春露、SHISEIDO乳霜王通通最低四折起。

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另外，Smart APP全新升級並更新七大功能，首次註冊立即送紅利點數50點，活動期間推薦好友下載廣三SOGO APP，有機會抽中紅利點數1萬點(視同現金5000元)。

去年舉辦的泰國物產展深獲好評，今年再度於12樓特賣場舉辦泰國物產展，即日起至3月31日，有空運來台的經典泰國零食小老闆海苔、泰國牛奶片、泰國維他豆奶，還有大象啤酒、棉花糖粉紅泰奶等必買伴手禮。

▲韓國藝術家INAPSQUARE合作快閃店。（圖／勤美誠品提供）

▲勤美誠品邀請韓國藝術家INAPSQUARE合作快閃店，在B2有大型藝術裝置。（圖／勤美誠品提供）

勤美誠品則力邀INAPSQUARE首度登台，以《KNOCK KNOCK SLEEPYHEAD》為主題，推出限定快閃店，高辨識度的黑白線條手繪風格運用在各種韓國聯名文具、生活好物上，讓消費者輕鬆收藏藝術家作品。

▲韓國藝術家INAPSQUARE合作快閃店。（圖／勤美誠品提供）

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