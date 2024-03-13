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社會 社會焦點 保障人權

餵凱凱餿水虐死他　無良姊妹檔保母看守所吃「炸腿排+蒸蛋」

▲▼ 虐童保母劉彩萱。（圖／記者劉昌松攝）

▲ 虐童保母劉女。（圖／記者劉昌松攝）

記者戴上容／新北報導

台北市一對劉姓保母姊妹2023年與兒福聯盟合作，協助暫時照料一名需要出養的1歲男童凱凱(化名)，竟對孩子暴力打踹，導致凱凱不到3個月就營養不良死亡，就連十指指甲都被拔光，引起社會公憤。台北地檢署介入後，該對保母姊妹已遭收押。據台北女子看守所表示，這對劉姓姊妹因同案，所以分別關押，2人作息正常，看起來並無異狀。

據了解，凱凱因家庭功能不彰，2023年下旬經由兒福聯盟轉介給擁有合格證照的劉姓保母暫時照料，等待出養，怎料劉女竟與同為兒福保母的妹妹下狠手，3個月不到，就把凱凱活活虐死，送到醫院時還辯稱凱凱只是噎奶；但凱凱身上滿身傷痕，檢方會同法醫相驗後，發現傷勢不單純，涉嫌虐童致死，還有勾串家人、滅證等嫌疑，先後將2人收押禁見，目前兒福聯盟已將2人除名。

據台北女子看守所表示，2人今日早餐是芋泥包子、豆漿，午餐是酥炸腿排、日式蒸蛋、蝦米青江菜、山粉圓湯，晚餐則是古早味滷肉飯、蒜香銀牙、茶葉蛋、蘿蔔排骨湯。這對劉姓姊妹被收押後，2人作息相當正常，看起來並無異狀，情緒也很穩定，三餐均正常進食，相當配合所方規定，因2人為同案被告，因此分押在不同的房舍，以防止兩人串證。

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