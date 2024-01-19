武嶺至松雪樓解除加掛雪鏈！單線雙向通行　夜間不排除預警封閉

▲▼氣溫回升，台14甲線武嶺至松雪樓路段經裝載機破冰作業後，可單線雙向通行，無需加掛雪鍊。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

依氣象情資環境氣溫回升，台14甲線武嶺至松雪樓路段經公路總局工務段裝載機破冰作業後，僅剩部分路肩結冰未溶，可單線雙向通行，無需加掛雪鍊，19日上午11時30分解除加掛雪鏈限制，請用路人仍須注意交維警示並小心慢行。

公路局提醒，考量入夜視線不良，夜間輻射冷卻溫度下降至冰點，恐造成道路全斷面結冰，不排除預警性封閉。提醒用路人，高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段仍視現況機動調整；另依合歡山雪季公告事項，下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

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公路局呼籲，欲行駛台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，俾能及時因應；相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板；CMS）所顯示之交通管制及訊息。

民眾查詢最新路況，可利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。