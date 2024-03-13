【廣編】UNIQLO春夏女裝六大必收款＋三大聯名新品　李函示範舒適時尚穿搭

▲時尚名人李函（前）演繹U質女子美好生活提案。

圖、文／UNIQLO提供

據UNIQLO調查，台灣女生普遍有三大穿衣煩惱：擔心身型不合、不知外出穿什麼以及不知如何穿搭。為迎接女神節，UNIQLO精選春夏新品的必收經典六款，可滿足台灣女生的日常穿搭所需。另外高人氣聯名Uniqlo U 2024春夏系列與UNIQLO and PRINCESSE tam · tam已於3/8（五）時尚登場，廣受好評的精品級聯名UNIQLO：C夏季系列也預計在3/15（五）優雅上市。

「罩杯式上衣BRATOP」：一件就能單穿的罩杯式上衣具有「著感無負擔、百搭多場景、360度舒適支撐」三大特點，本季提供多樣版型跟繽紛色彩。

「輕裝潮褲」：以輕薄面料打造舒適加分，工裝褲優異版型維持份量感，特別推薦降落傘褲多樣新色。

「新進化丹寧」：徹底顛覆牛仔褲過硬悶熱的形象，本季推出柔軟升級、極度舒適的全新牛仔褲，順應寬褲風潮有打褶與直筒兩種款式。

「優雅裙裝」：結合機能材質與美型剪裁，推出洋裝與半身裙等多款新品，一件就美，是輕鬆美人的優質選擇。

「質感襯衫」：本季精選頂級亞麻材質，打造舒適與質感兼具的襯衫單品，初春時可作為外套穿搭，一衣多WAY讓穿搭也永續。

「美型外套」：本季推出各色風格外套且兼顧實用機能，可從容應對台灣多變天氣；無論是造型派還是實穿派，在UNIQLO都能找到妳要的那一件。

UNIQLO還特別邀請時尚名人李函以六大款式演繹兼顧輕盈感與舒適度的風格穿搭，簡約單品也能很時尚！此外，品牌整合線上線下，透過穿搭靈感APP StyleHint與ORDER＆PICK網購店取等貼心服務，解決選衣苦惱及試穿體驗等困擾，讓女生們能夠更加聰明購物！