布袋外海漁船翻覆畫面曝！4落海2人被海流帶走　海巡驚險全救回

▲▼ 嘉義布袋外海傳出漁船作業不慎擱淺翻覆，最後被海巡將人員全數平安救回。（圖／海巡署中部分署第五巡防區第十三（布袋）海巡隊提供）

記者翁伊森／嘉義報導

布袋海巡隊於今(11)日清晨6時38分接獲海巡署中部分署第五巡防區通報，指一艘漁船於布袋西方6浬處擱淺、側翻，船上4人(均未穿著救生衣)落海待救，海巡署派立即巡防艇前往救援。





布袋海巡隊接獲通報後立即派遣線上巡防艇PP-3563前往搜尋搶救，另由PP-3593、CP-1059艇緊急出勤救援;海巡署中部分署第五巡防區並同步派遣UAV前往搜尋，另申請空勤總隊航空器，另請國搜中心通報國防部派遣直升機前往救援。

巡防艇於7時54分趕抵現場，8時許發現有2名船員自行爬至翻覆漁船上、另2名船員遭海流漂走待救，8點18分PP-3593、CP-1059 艇陸續將落海船員救至巡防艇，初步觀察落海船員外觀無明顯外傷，也表示無受傷僅遭受驚嚇無需就醫將自行返家，巡防艇將該4名落海船員於9點15分平安接回布袋海巡隊。

本國籍葉姓船長及3名菲律賓籍船員利用近日天氣及海象穩定，於昨(10)日14時許駕駛漁船由台南安平漁港出海，19時許至外傘頂洲外放置籠具捕捉蟹類，今(11)日清晨6時許因能見度不佳，不小心擱淺進水又突來西南湧浪將漁船打翻致4人落海，結果2名作業中外籍船員遭海流漂走、葉船長及另外1名船員機警爬上翻覆的船上，利用手機撥打118報案，此時心中驚嚇及絕望之際突發現遠處白色船艇快速駛近，才知道是海巡署巡防艇前來救人，心中激動又萬分感謝。

海巡署同時呼籲海釣及漁民朋友出海垂釣及作業時，應多加注意氣象報導及自身安全，以防意外再度發生；如於海上遭遇事故可透過海巡「118」報案專線通報，將依掌握之狀況立即啟動救援機制，以確保船隻及人員安全。