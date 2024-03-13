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社會 社會焦點 保障人權

「一到他家就要脫光」知名作家被控PUA性侵！　到案辯：兩情相悅

▲桃園市曹姓男子愛慕同性但羞於外界異樣眼光，2009年至今年1月間，透過網路挑選喜愛類型未成年少年出遊，再以金錢誘騙發生性行為，檢警查出涉及195罪嫌。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲黃姓男子稱遭何姓知名作家性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

2023年爆發多起知名人士Metoo事件，一名黃姓男子指控2021年遭知名何姓男作家性侵，稱被何男逼脫光衣服、下跪、幫忙口交、性侵，事後才驚覺自己是在何男的話術語境下被「PUA」（Pick Up Artist，情緒勒索），黃男2月23日到警局提告，3月1日何男到案說明，辯稱是兩情相悅，警依強制性交罪嫌送辦。

黃男去年在臉書發文表示，每次去何家都感到非常痛苦，「一到他家他就要我脫光衣服，脫光衣服之後他會打我、會賞我巴掌、凌辱我、叫我跪著幫他家打掃、擦地板」，甚至逼迫口交、性侵，事後還說只這樣對他，要他說感恩，他就這樣被壓榨好幾個月，每天做惡夢，看到何傳來的訊息就會害怕，但又不能不點開，自己彷彿變成何的寵物、玩具，最後實在受不了才向身邊的人告知此事。

黃男指出，當時何男稱真的知道錯了，拿出30萬簽約和解，並強調他跟何男接觸的這段期間，他是有女友的，何男也知道。過去喜歡及交往的對象也皆為生理女，何男口中的「難以言喻關係」，就是在話術語境下被PUA，「我本人在這樣的關係非常痛苦，不存在交往、也不存在辦公室戀情云云」。

對於此性侵案件，黃男2月23日到警局提告，3月1日何男到案說明，辯稱是兩情相悅，警偵訊後依強制性交罪嫌將何送辦。

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