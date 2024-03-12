想買iPad再等等！　蘋果新機發布時間點曝光

▲蘋果預期3月推出多款iPad。（圖／9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

彭博社 Mark Gurman 發布最新一期 Power On 時事通訊，其中提到蘋果計劃在 3 月底或4 月左右發布全新 iPad Pro 和 iPad Air 機型。同時預計，適用於相關iPad的全新巧控鍵盤和Apple Pencil 也將同時推出。

根據目前訊息，Mark Gurman 認為，蘋果將推出兩款配備 M3 晶片和 OLED 顯示器的全新 iPad Pro 機型、 一款適用於 iPad Pro 的全新巧控鍵盤、兩款全新 iPad Air 機型，其中包括史上首款 12.9 吋機型、至少一支全新 Apple Pencil。

對於蘋果是否會舉辦春季發表會？他提到蘋果將在屆時為系列 iPad 附帶 iPadOS 17.4 更新，而產品也有一定可能「透過新聞稿形式推出」。

對於新品的訊息，先前科技媒體MacRumors爆料就指出，根據流出的保護套圖片分析，新款iPad Pro 在改用OLED 面板之後，厚度將會進一步減小。

計草圖是從蘋果供應鏈的工廠流出的，而這些資訊對保護殼製造商來說非常寶貴。保護套製造商利用這些測量數據為新產品設計保護套，以便在市場上率先推出適合新設備尺寸的保護套。