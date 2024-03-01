1份200價購連署書！串聯彩券行幫郭台銘連署　老闆3人下場曝

▲彰化彩券行業者以1份200元找人連署。（合成圖／翻攝自中選會）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名經營多家彩券行邱姓業者，為使2024總統大選郭台銘、賴佩霞得以通過第16任總統、副總統選舉連署門檻，去年10月間涉嫌以每份連署書200元，向友人價購43份連署書，遭檢警查獲，彰化地檢署今日偵結，將邱男及協助蒐購的邱妻蔡女、及林姓女店長依違反總統副總統選罷法罪嫌將提起公訴。

依據起訴書內容指出，檢舉據報追查，邱男經營多家彩券行，並從事團購及線上購物等事業，握有相當的人際脈絡資源。為使郭台銘、賴佩霞得以通過第十六任總統、副總統選舉連署門檻，邱男向多名友人交付43份連署書。等友人們完成連署書，邱即交付每份200元。邱也以每份連署書200元向一名民眾收購連署書，但該民眾事後並未繳交。

▲彰化地檢署。（圖／記者唐詠絮攝）

檢方查出，邱男於去(2023年)10月初，拿1萬元給妻子蔡女，並用LINE傳連署書範本及填寫方法，並表示每交一份連署書可給200元，蔡女收取8份連署書後轉交給丈夫。

而林女在彩券行擔任店長，去年9月間，參與邱男召開的彩券行幹部會議，邱於會議中表示，填寫連署書可以獲得每份200元，並指示若收到連署書後可直接交給林女。

邱男將連署書送到連署站，嗣員警接獲檢舉後，報請檢察官指揮並於去年10月27日晚間前往搜索並將邱拘提到案，全案經偵查終結，今依違反總統副總統選罷法罪嫌，將邱男、邱妻蔡女、及林姓女店長提起公訴。