1歲童「U字對折」塞水桶！惡保母姊妹嘻笑：沒想到活力很強

▲劉姓虐童保母與妹妹涉嫌虐死1歲童，雙雙遭法院收押。（圖／記者劉昌松攝）



記者黃資真／台北報導

北市1歲男童凱凱（化名）透過兒福聯盟安置，由一對劉姓保母姊妹照顧，卻慘遭餵餿水、對折塞水桶，歷經各種非人道凌虐後不幸身亡，凱凱親友痛批，姊妹倆甚至在LINE上討論「沒想到他活力很強，從水桶爬出來了」，將男童當作玩具般對待。

凱凱親友在臉書控訴，小朋友10根指甲全被拔掉，保母稱是自己咬啃的，額頭顱骨多處嚴重瘀傷、牙齒被打斷剩下8顆，又說是自己撞的，凱凱死亡當下，保母還先找來親朋好友幫忙滅證，再叫救護車送醫。

親友心痛表示，凱凱全身體無完膚，生殖器被燒得焦黑，小腿被打到變形骨折，尾椎骨也被打到塌陷，且保母照顧凱凱時，故意將其綑綁起來，逼他站著睡，否則就是將凱凱折成U字型，塞進水桶裡，妹妹還在LINE上得意回覆「沒想到他活力很強，跑出來了，我把他塞回去水桶！」，種種惡行訴說不完。

回顧此案，凱凱於2023年9月經社會局轉介兒童福利聯盟劉姓保母照護，雙雙領有合法證照的2人卻狠下毒手，每天用紙杯裝吃剩的廚餘、燒焦食物給凱凱進浴室吃，若凱凱不聽話沒吃完，就會換來一頓痛毆。

▲凱凱遭保母對折綁緊，硬生生塞進水桶裡。（示意圖／記者劉昌松攝）



12月24日凌晨，凱凱被緊急送萬芳醫院時，全身傷勢慘不忍睹，除了額頭骨凹陷、屁股嚴重變形，胯下兩側都有新生的結痂，手腳趾頭都有疑似遭重擊或重夾的黑青，牙齒也斷了4根，檢警獲報後，立刻對劉姓保母展開調查。

法醫相驗結果直指，凱凱身上的傷勢明顯是遭人毆打，再加上被束縛約束，長時間維持站立等姿勢，導致血液及組織液鬱積，無法順利流通，也就是養分無法及時補充到需要修復的受傷部位，最終導致休克致死。

檢察官1月間將劉姓保母聲押禁見獲准後，調查期間發現，劉姓保母的妹妹除了涉嫌共同虐待凱凱，還疑似滅證、勾串，2月再將妹妹聲押禁見獲准，姊妹倆現正面臨最重可處無期徒刑的凌虐幼童致死罪嫌。