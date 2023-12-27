冬季疲憊、痠痛、失眠、變胖等問題　日醫：靠「血液保養法」95%病都好！

【企劃特輯】

一到冬天手腳就容易冰冷，即使多加衣服仍無法保暖， 甚至走一下路就覺得喘，感覺全身肌肉緊繃痠痛，新陳代謝下降慘遭冬季胖傷害，事實上，造成這些問題的原因都和「冬季低溫」有關，寒冷氣候會使人體氣血循環、新陳代謝變差，導致末梢血液循環不良，尤其風一吹馬上讓人手腳發冷、想捲縮起來，精神體力上也比較容易感到疲倦勞累，百大良醫郭威廷醫師表示，這是因為溫差使自律神經過度敏感所引發的疲勞，當肌肉長時間處在緊繃蜷縮的狀態時，更容易造成肩頸僵硬、痠痛甚至產生頭暈、失眠等狀況。因此，冬天養生不怕冷的關鍵，就是穩定身體的「血液循環」！

日本名醫：血液是最好的醫生

過去日本名醫也曾表示：血液是最好的醫生，只要「血液循環」順暢，95%的身體問題都會自己好！因血液中含有各色各樣的「生命之源」養份，包含荷爾蒙和免疫細胞等，一旦自律神經失調了，血液的品質也會跟著惡化，所以平時可透過「血液保養法」來鍛鍊自身好血路，像是泡澡、按摩、吃原型食物，可以輕鬆排出體內毒素，提高血液循環，只要掌握體溫、代謝、循環，就能啟動體內修復機制！

▲泡澡、按摩、吃原型食物，輕鬆排出體內毒素，提高血液循環。

現代人忙碌忽視身體警告「大循環」出現異常

現代人生活忙碌，不餓就好，累得回家只想倒頭就睡，常常對身體的警示信號視而不見。千萬不要以為只有手腳冰冷才是循環不好，其實這些都是無聲的疾病訊號，正是警告著身體所謂的「大循環」出現異常！

「穿的保健品」最貼近心臟的位子 啟動循環系統 有助修復和保養

業者推出一款穿的保健品「石墨烯長袖智能衣」，這款智能衣物採用石墨烯微奈米化技術，釋放「衝擊型遠紅外線波」，有效提升血流和血氧量，促進新陳代謝，保持血管暢通，全面啟動人體循環系統，有助身體修復和保養。更重要的是，是所有衣著類最貼近心臟的位子，24小時都能穿，不僅是時尚舒適，更具有健康效果，快速的導出導入，遇冷聚溫，無論是睡覺或是戶外活動，都能提供身體最舒適的溫度，特別適合長者、平常工作繁忙、沒時間運動習慣、手腳易冰冷、免疫力較差或長期肌肉緊繃的族群。







智能衣物不僅具備保健與舒適還獲得「第一級醫療器材許可」並永久有效

因石墨烯與纖維奈米化後混合織成，效果不會因時間洗滌而減退，保持永久有效。而這種智能衣物不僅具備保健與舒適的特性，還榮獲衛福部的第一級醫療器材許可證。不論男女老少、高齡長者或運動愛好者，紛紛大力推薦PP石墨烯智能衣，像是新陳代謝差、心肺機能差、循環回流差等各種身體異常訊號，都能重啟「大循環系統」，守護全家人的健康。

深受眾多明星名人的喜愛 成為金鐘天王天后日常的穿搭

這款「PP石墨烯智能衣」不僅引領科技潮流，更深受眾多明星名人的喜愛，金鐘天后林美秀更是成為忠實粉絲，表示秋冬出外景或是拍戲，都會在工作服內配上一件智能衣，不僅恆溫舒適還可以邊工作邊帶動全身循環，連金鐘主持人曾國城表示平日工作滿檔，光是錄影就花掉一整天的時間，PP石墨烯長袖智能衣可以出門穿、睡覺也可以穿，運動穿更是事半功倍，連主持節目也好搭配！不僅款式跟版型怎麼配都好看，整天的精神、體力、續航力和冬天循環問題，通通都照顧到！

啟動循環全面修復穿的保養品「PP石墨烯長袖智能衣」哪買？

●PP石墨烯官網優惠組：https://to.ppweb.tw/thH

●momo購物網特惠組: https://chshop.work/VUxmf

●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●PP石墨烯LINE官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●心動專線：0800-005-133、0800-520-367

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