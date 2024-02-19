租屋弟抓內褲賊崩潰！躲陽台直擊「40歲大媽狂吸」一幕：好噁

▲示意圖，非本文當事人。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

私密衣物經常不見，真相令他超崩潰！一名男網友表示，他自己在外租屋，陽台是共用的，這陣子發現衛生衣跟內褲常不見，本以為是被風吹走，可沒風的日子竟也有內褲消失。後來他抓到偷衣賊，是住對面的40歲阿姨，目擊對方在陽台狂聞他的衣物，聞完就帶回房間，變態一幕令他超不舒服。

「原以為這種事情只會有女生碰到，沒想到我也遇到了。」有男網友在Zuvio發文「隔壁房客偷拿我內衣」，說他在外租房，洗完衣服都會晾在共用的陽台，「這陣子我就發現，我的衛生衣跟內褲一直不見」，起初以為是被風吹走，後來發現不太對勁，「怎麼可能連沒風的日子，內褲也會不見？」

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於是他就躲在角落觀察，還真的抓到偷衣賊，「是住在我對面的40歲大媽，她在那邊狂聞我的內褲跟內衣，聞完之後就帶去房間裡。」這一幕令他感到超噁心，「怎麼會有這種這麼變態的人？」

親眼目睹真相後，原PO無助直呼想報警，「可不可報案？如果可以的話，我就要開始蒐證了」，擔心對峙一定會被對方矢口否認，「怎麼偏偏讓我遇上這種變態啦！真的好噁！」貼文一出，其他人也紛紛喊扯，「當然可以報警啊！快報，竊盜是非告訴乃論了」、「記得這句話：變態不分男女！」