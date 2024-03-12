值班台被撞死！基隆殉職警今告別式　同仁淚送：再見了，昱鴻

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

新北市34歲簡姓男子2月29日開著偷來的車一路狂飆，接連撞斃巡路員劉冠群、警員蘇昱鴻，自己也在逃逸過程中被火車撞死。警員蘇昱鴻告別式今(12日)在板橋殯儀館舉行，現場百名親友、同仁到場送別，所長更忍著情緒含淚致詞，希望他能帶著大家的祝福和愛，繼續下一個生命旅程，「再見了！昱鴻！」

▲基隆殉職警蘇昱鴻今告別式。（圖／記者陳以昇攝）

蘇昱鴻2月29日晚間值勤時，在值班台遭到簡男開貨車撞斃，今(12日)其告別式舉行，一早百名親友、同仁到場送別，警政署長黃明昭、基隆市長謝國樑也都到場致意。透過畫面可以看到，蘇昱鴻著警服、雙手交叉放在胸前的英挺遺照，模樣相當帥氣。

稍早，八堵分駐所長鄧毓薰致詞時表示，蘇昱鴻從實習到正式從警，都展現了他積極認真的態度，所有的成長、進步也都是大家有目共睹，而他在學長姐眼中也一直是名暖男，面對所有事情都能不吝嗇提供幫助，讓所有共事的人都感受到滿滿溫暖。

▲蘇昱鴻就讀警專的妹妹（中）。（圖／記者陳以昇攝）

鄧毓薰最後忍不住情緒哽咽，表示現在所裡值班台已修復完畢，「但大家心中的傷永遠無法癒合，也看不見你開朗的身影，這一切來得太突然」，最後希望他能帶著親友誠摯的祝福與愛，繼續生命的下一個旅程，「再見了，昱鴻」。

此外，金門立委陳玉珍也到場致意，她事後接受媒體訪問，表情嚴肅哀痛，表示後續金門也會全力協助蘇昱鴻妹妹調回金門。另外，她認為警政署應檢討第一線警所的各項防護措施，希望能讓基層員警在值勤時生命不受到威脅。