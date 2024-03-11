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大陸 大陸焦點 特派現場

告別疫情　上海台商重回古剎祈願兩岸和平

記者趙禕/上海報導

因為新冠疫情而暫停了四年的上海台商新春祈福法會，在今年龍年農曆二月二日龍抬頭這一天又重新啟動，200多位在上海的台商、台胞齊聚上海千年古剎靜安寺，共同祝願國泰民安、兩岸和平。

▲2024甲辰台胞新春祈福活動在上海靜安寺般若講堂舉行。(圖／記者趙禕攝)▲2024甲辰台胞新春祈福活動在上海靜安寺般若講堂舉行。(圖／記者趙禕攝)

從2016年開始，上海市台灣同胞投資企業協會就在每年新春時節到上海千年古剎靜安寺舉辦祈福法會，為在上海工作、生活的台商和台胞們祈福，同時也祝願兩岸和平。2020年新冠疫情開始之後，這項祈福法會中斷了四年。而今年疫情已經完全過去，上海市台協重新舉辦祈福法會，受到台商、台胞、台青和在上海的台灣學生們的熱烈響應，200多個名額瞬間秒空。

今年的祈福法會在上海靜安寺般若講堂舉行，由靜安寺的亞蘊法師主持。他帶領出席法會的台商、台胞們共同祈願國泰民安，世界和平、事業發達，家庭幸福、吉祥如意；他告訴在場眾人：「作為佛弟子，我們不願看到世界生靈塗炭，同是炎黃子孫，同為骨肉兄弟，在困難面前越發需要兩岸同胞攜起手來，共同應對挑戰，共同不懈努力為世界和平、為改善兩岸關係、增進兩岸同胞福祉貢獻我們的力量。」

▲靜安寺的亞蘊法師帶領台商、台胞們共同祈願國泰民安，世界和平、事業發達，家庭幸福、吉祥如意。(圖／記者趙禕攝)

▲靜安寺的亞蘊法師帶領台商、台胞們共同祈願國泰民安，世界和平、事業發達，家庭幸福、吉祥如意。(圖／記者趙禕攝)

上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍表示，面對兩岸關係的新契機、台商發展的新挑戰，上海台商應該胸懷兩岸，團結一心，共同奮鬥；只有兩岸關係好，台商才會好，期待兩岸一家親，兩岸一條心，兩岸一起興旺。

▲上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍。

▲上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍。

祈福法會上，上海市台協也發揮愛心，現場向佛教百寺基金捐款人民幣50萬元，用於兩岸公益慈善項目，貢獻力量讓更多人共享福利。

上海靜安寺建寺的年代比上海建城還要早，歷史相傳最早可以追溯到三國時代(西元247年)，初名滬瀆重元(玄)寺，宋朝時期更名為靜安寺；由大雄寶殿、天王殿、三聖殿三座主要建築構成，是上海最古老的佛寺。

▲上海市靜安寺。(圖／記者趙禕攝)

▲上海市靜安寺。(圖／記者趙禕攝)

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