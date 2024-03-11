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社會 社會焦點 保障人權

月拿3萬元還虐死男童　惡保母：要不是為了錢根本不想照顧他

▲▼ 惡保母姊妹虐死1歲男童，照片鋪剛。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲劉姓女保母虐死1歲大男童。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

北市一對劉姓保母姊妹2023年底接受兒福聯盟每月3萬元的薪水，合作並協助照料1歲大男童凱凱（化名），然而她每天餵食凱凱餿水、拔光指甲，導致男童3個月後因營養不良死亡。劉女表示，凱凱沒有父母來巴結她，因此她看到凱凱就想揍人。

據了解，劉姓保母每天用紙杯裝吃剩的廚餘、燒焦食物給凱凱進浴室吃，若凱凱不聽話沒吃完，就會換來一頓痛毆，或是被叫去罰站，只要站不穩就會被揍，晚上則是被用布條將雙手反綁，以木乃伊姿勢躺在嬰兒床上，無法翻身，某次更將凱凱對半折，將頭壓向雙腳，用布緊綁塞進一般家用水桶，再拍給妹妹看，將凱凱當作玩具般對待。

▲▼ 虐童保母劉彩萱。（圖／記者劉昌松攝）

▲虐童的劉姓保母已被聲押。（圖／記者劉昌松攝）

2023年12月底，劉姓保母發現凱凱呼吸困難，在家中自行急救無效，送醫搶救仍不治，但醫院發現凱凱全身多處傷痕，額頭明顯凹陷，左側屁股嚴重變形，牙齒斷了4顆，通報家暴，檢方調查後認定姊妹倆涉嫌重大，聲押獲准，全案持續偵辦中。

據《太報》報導，檢警詢問劉女為何要下毒手，劉女表示，孩子的父母通常都會巴結她，希望好好照顧孩子，但凱凱沒有父母，因此讓她看不順眼，一看到凱凱就會想揍對方，要不是為了孫中山（錢），根本就不想照顧凱凱。

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