枉死國三生父親提4訴求！要家長「負連帶刑責」：過多包容就是放縱

▲割頸案被害少年父親提出4大訴求。（圖／民眾提供）

記者閔文昱／台北報導

新北國三生2023年底遭同學割頸命喪校園，告別式已在今天初於在板橋殯儀館舉行，而新北地方法院少年法庭也分別在今年2月底與3月1日裁定涉案少年、少女繼續收容於少年觀護所。國三生父親今（11日）提出4點訴求，希望能為枉死的兒子討回公道。

受害國三生父親今透過家屬好友、前板橋市民代表石一佑發出4點聲明訴求，首先是塗銷少年紀錄雖立意良善，但卻將未爆彈放入校園，嚴重危害校園安全，且還不告知校方；假設孩子經常藏刀在身上、進少年觀護所後回歸學校，交接過程應明確，才能再對學生進行融合教育，隱匿惡行實在難以達到教化目的，因此應廢除少年塗銷紀錄。

第二點，應設立「中介學校」，讓少年犯在回歸一般學校前，先進中介學校進行專責、專業完善輔導後，再回歸校園；第三點，少年行為偏差，與家長縱容、放任不管息息相關，因此認為家長除了要負民事責任外，也應負連帶刑責，讓家長不能因沒有財產或故意脫產就完全無責任，「家長除了生以外，也要負教養責任。」

最後，是少年事件處理法以年齡保護特定人權，卻損害大眾生命安全，作惡者認為這就是保護傘而為所欲為，因此一旦觸及刑事案件就應該由司法主持正義，面對應有處罰，而非百般包容，「過多的包容對行凶者來說不過是放縱罷了」。