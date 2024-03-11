30歲女熬夜開車恍神　撞新北捷運施工護欄側翻！狂塞1小時

▲陳女因熬夜開車，恍神自撞捷運護欄翻覆。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區連城路今天（11日）發生一起休旅車自撞翻覆意外。一名女子駕駛白色休旅車，從新北土城沿著金城路往中和方向行駛，接駁到中和連城路時，卻不慎擦撞路旁捷運工程護欄，所幸，駕駛休旅車的女子僅受到肢體擦、挫傷，送醫治療後已無大礙，現場因事故交通中斷，經過1個小時排除恢復車流。

據了解，駕駛休旅車的30歲陳姓女子，今天早上10時許，從新北土城出發，準備從中和交流道返回三峽住處，行經連城路631號前，但因陳女熬夜開車，突然感到精神不濟，便自撞一旁捷運施工工程的紐澤西護欄及圍欄，隨後向右翻覆。車內的陳女自行從車內脫困，經過民眾撥打119請求協助。

▲由於捷運護欄受損，警方已通知施工人員先修復。（圖／記者陸運陞翻攝）

警消抵達，發現陳女頸部受傷、手腳部擦、挫傷，目前意識清楚，由救護車送往雙和醫院治療。警方對其酒測，並無酒駕情況，但現場因車輛翻覆，造成交通嚴重堵塞，經過1個小時後，警方順利排除翻覆車輛，並通知捷運施工人員修復圍欄。造成事故詳細原因，仍待警方進一步釐清。

▲警方通知拖吊車，將翻覆的休旅車拖離現場。（圖／記者陸運陞翻攝）