15歲少年沉迷直播！花光姊姊75萬聘金　爸哭喊：本要買房用的

▲孩子父親悲喊，被兒子花到一毛都不剩。（圖／翻攝自河南民生頻道）

記者廖翊慈／綜合報導

河南一位15歲的少年日前因沉迷直播抽獎遊戲，竟將姊姊17萬元聘金（人民幣，下同，約台幣75萬元）及家中積蓄3萬元（約台幣13萬元）全部拿去線上儲值。少年的姊姊表示，「該筆錢是父親打算給弟弟，未來娶媳婦買婚房用的。」

據《頂端新聞》報導，近日，河南濮陽一位15歲少年看直播抽獎上癮，瞞著家裡人，偷偷將姊姊的聘金和家裡的積蓄，全部拿去儲值抽獎，最後一分不剩全部賠光。

▲▼親戚表示，此事讓本就家庭條件本不富裕的他們，更是雪上加霜。（圖／翻攝自河南民生頻道）

少年的親戚表示，「他們家本來就條件比較困難，他父親去年還出意外導致雙腿骨折，失去勞動能力，這下子全部錢都沒了，看著都可憐。」

姊姊對此也無奈表示，「誰知道會出這種事。」孩子們的爸爸程先生哭喊，「他（兒子）看直播被一款盲盒抽獎的小遊戲吸引，想著賺點錢，玩著玩著上頭了，不知不覺把錢全部儲值進去，儲了15萬，另外還有幾萬拿去吃喝玩樂了，現在什麼都沒了，一毛都不剩。」

▲少年沉迷直播抽獎遊戲。（圖／翻攝自河南民生頻道）

該事件引起兩派網友熱議，一派人認為，「男孩才15歲，是怎麼得知銀行卡密碼？長輩們監督不到位」、「15歲，年齡不小了，該為自己的行為負責，只充了15萬，剩下5萬多都吃喝玩樂了，想想都恐怖」。

不過也有人點出，「應該狠狠嚴懲這些直播抽獎平台，帶著賭博性質的遊戲引誘用戶，尤其是未成年人沒有辨識能力，容易犯錯。」