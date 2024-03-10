男大生「冒充調查官」回母校演講！內容太浮誇破功　下場出爐

▲20歲男大生假冒調查官回母校演講，分享心得。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者莊智勝／彰化報導

彰化一名20歲黃姓男大生向國中老師佯稱他考上法務部調查局，並在台中市調站擔任調查官，還穿上從網路購買的防彈背心、配戴偽造的調查官證、手銬、BB玩具槍及警棍等等，回到母校跟學弟妹演講，分享心得；但因黃男口才不佳，演講內容太過浮誇與一般認知不同，且年僅20歲就當上調查官未免太過年輕，遭學校老師戳破並報警。彰化地院法官審理後，依僭行公務員職權罪判處黃男拘役15日，得易科罰金，緩刑2年，並應向公庫支付新台幣10萬元。

檢方調查，黃男於2023年2、3月間於新竹某大學宿舍內，透過網路連結至法務部調查局網站下載調查局局徽格式，偽造調查官證及服務證各一張，5月1日上午10點，黃男返回母校與國中時期老師見面，同時出示偽造的調查官證，佯稱在調查局台中市調查處「041調查工作隊」任職，使老師誤信黃男為調查官，將他帶入教室內，跟學生分享成為調查官的「心路歷程」。

2023年5月24日上午，黃男穿上網路購買的防彈背心，佩戴警棍、手銬、BB玩具槍等物，煞有其事前往該國中校務會是內演講，還使用投影片向在座10個班級的學生講述調查局職掌業務、薪俸等細節，冒充調查官行使法務部調查局職掌的「工作宣導與國民保防教育宣導」。

但因黃男口才不佳、述說過於浮誇，且演講內容與一般社會大眾中對於調查官的工作內容認知大相逕庭，引起學校其他老師懷疑，進一步了解才發現黃男年僅20歲，以如此年紀當上調查官未免太過青澀，因此立即通報教育處、並報警處理。

▲黃男演講後還與學弟妹合照，並上傳IG寫下「誤人子弟？」。（圖／記者唐詠絮翻攝）

黃男在跟學弟妹「宣導」後，還將合照及自拍照上傳到個人IG，下方還寫下「誤人子弟？」，對自己離譜的行徑，仍感到沾沾自喜，案經法務部調查局台中市調站移送彰化鹿港分局偵辦，很快將冒牌貨黃男逮捕。

案經檢方起訴後，彰化地院法官審酌認為其犯罪行為屬實，但考量黃男能夠坦承犯行，犯後態度良好，且目前就讀大學三年級，並在科技業擔任設備工程師，月薪約3萬元，還須扶養外祖母等一切生活情狀，依僭行公務員職權罪判處黃男拘役15日，得易科罰金；法官考量，黃男年僅20歲、還在就讀大學，尚無對其施以短期自由刑之必要，為能有效回歸社會，宣告緩刑2年以勵自新，另為讓黃能深切記取教訓避免再犯，諭知其向公庫支付10萬元。