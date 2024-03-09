超扯！彰化高鐵站區被倒廢棄物　業者竟辯：小時候這裡很偏僻

▲南投代清業者將事業廢棄物載到彰化高鐵站區傾倒。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

南投1名43歲陳姓代清業者，今年2月間將整車的事業廢棄物，載到彰化高鐵站滯洪池預定地傾倒，警方據報後調閱路口監視器，到南投將人逮捕，由於陳男小時候曾在田中鎮居住，才會選擇在該處傾倒廢棄物，以為地處偏僻沒人知道，沒想到還是被眼尖的鷹眼識破。

田中警分局表示，今年2月間經民眾報案，高鐵彰化站滯洪池預定地，遭人傾倒廢棄物，田中警分局獲報後，立即成立專案小組並報請彰化地檢指揮偵辦，經調閱路口監視器，過濾上百台可疑車輛後，但陳男駕駛的白色小貨車，後車斗載有整車的廢棄物，涉嫌重大，警方持搜索票到南投逮人。

據悉，陳男是代清運業者，案發當天是濫倒玻璃行的裝潢廢料，他也透露小時候家住在田中鎮，對住家附近有印象，沒想到濫倒在偏僻的彰化高鐵滯洪池預定地，還是被發現了。

▲南投代清業者將事業廢棄物載到彰化高鐵站區傾倒。（圖／記者唐詠絮翻攝）

陳男經警詢後，依涉嫌違反《廢棄物清理法》移送彰化地檢偵辦，經檢察官複訊後，裁定5萬元交保。

田中分局分局長簡龍宏提醒，任意傾倒廢棄物，已違反《廢棄物清理法》並造成環境汙染，警方絕對依法加強查緝、偵辦，呼籲業者切勿以身試法。