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住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案：正常吧

▲宿舍,床,房間（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲住宿舍該如何解決生理需求？（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

如果不在自己的家鄉讀大學，不少人會選擇住學校宿舍，不過也因為和其他同學同住，所以相對於自己在外租屋，還是比較沒隱私。近日就有女網友感到煩惱，如果住在宿舍，有生理需求該怎麼解決？貼文曝光後，掀起討論。

女網友在Dcard上，以「住宿舍如果有生理需求怎麼辦」為標題發文，提到她之後可能會住在宿舍，如果屆時有生理需求該怎麼辦？宿舍內似乎沒有自己的空間可以解決，如果要她忍著，真的會覺得很難受。

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貼文曝光後，底下網友紛紛建議，「洗澡的時候吧」、「浴室、廁所、躲在被窩」、「女生洗澡40分鐘還正常吧」、「投廁所一票，室友問為什麼這麼久？你就說在去角質or除毛or護髮or清粉刺or修眉毛，女生洗澡很久理由很多」、「浴室、廁所，不然就假日回家」。

▲宿舍。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲網友們熱心給建議。（示意圖／取自Pixabay）

還有網友回應，「我會等室友都不在偷偷來，但會很可怕」、「所以我都在外租屋，不住宿舍」、「住外面或觀察室友上課時間」、「挑室友都不在的時候啊？比方説他們都去上課只剩你一個」、「你可以買個床簾遮起來，這樣自己很有隱私，還不錯推薦你」。

過去也曾有男同學大方分享在宿舍解決需求的方法，當時他們全寢男生商量好，只要有需要，就將手槍造型的鑰匙圈掛在宿舍門上，藉此告知目前不方便被打擾；不過，事後則要向其他人「自首」，並請室友們喝飲料當補償。

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