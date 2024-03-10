撞見少年拍違停檢舉　衝動男一路狂追逼刪照！下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿明（化名）去年2月間發現一名少年持手機對著路邊違停車輛拍照檢舉，竟一路追著少年跑進超商，要求刪除手機照片，反而因此挨告。雖然阿明辯稱沒有拉扯阻止少年離開，但台中地院法官檢視監視器畫面等證據之後，沒有採信他的說詞，並依成年人故意對少年犯強制罪，判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲少年拍照檢舉違停，卻與阿明發生爭執。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

判決書中記載，阿明去年2月2日傍晚在某幼兒園附近看見少年持手機拍攝路邊違停車輛，打算拍照檢舉，竟上前以環抱、拉扯的方式要求少年交出手機並刪除照片，被掙脫之後，他還一路追著少年跑進超商，雙方在店內展開追逐，直到他將少年逼至角落，並取走少年的手機及眼鏡。

少年向店員求助，等到警員到場，阿明才向少年道歉並歸還手機、眼鏡。事發隔日，少年便在母親的陪同下，前往派出所指控阿明妨害自由。

阿明辯稱，他沒有要搶少年的手機，只是因為事發地點在幼兒園附近，想問清楚少年到底拍了什麼照片，結果遭到挑釁，所以想請少年留下來向警察解釋，但他沒有阻擋少年離開，事後也有親自向少年的母親道歉。

不過，檢警調閱監視器畫面追查，發現阿明確實有拉扯、抱住少年，並追著少年進入超商、出言逼迫刪除手機照片，隨後還出手拿走少年的手機，因而認定他的確曾在少年想要離開時，以暴力方式阻擋。

台中地院法官認為，從證據看來，阿明對少年的行為心生不滿，竟做出上述犯行，可見法治觀念薄弱，考量到他終能坦承犯行，但尚未與少年達成和解，最終依成年人故意對少年犯強制罪，判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。