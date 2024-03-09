台東飛車槍戰釀事故！他受傷同夥跑光　秒衝民宅喊：我被追殺

記者楊漢聲、陳韻如／台東報導

台東市民航路今(9日)凌晨0時許發生一起追撞事故，1人受傷。警消獲報到場後，驚見6枚彈殼，以及裡面還有4顆子彈的彈匣，警方不敢大意，立即組成專案小組徹夜調查，並將吳、廖等共8名犯嫌帶案偵辦，全案後續依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例、妨害秩序、傷害罪移請台東地檢署偵辦。

▲台東車禍事故，警方到場發現案情不單純。（圖／記者楊漢聲翻攝）



台東市警局今凌晨接獲報案，稱民航路發生車禍，警方原以為只是一般車禍，但到場時，沒有任何傷者及駕駛，卻發現有6枚彈殼，以及裡面還有4顆子彈的彈匣，警方只能根據車牌以車找人，沒想到過沒多久，現場突然出現救護車，警方隨即與救護人員一同進入報案地點的民宅，發現一名30歲王姓傷者。

經初步了解，才知道王男疑似是車禍的其中一名傷者，而屋主也表示自己在客廳看電視，王男突然闖入並稱被人追殺，一路跑到附近稻田躲避，屋主嚇得連忙報警。

警方不敢大意，立即組成專案小組徹夜調查，並將吳、廖等共8名犯嫌帶案偵辦，經查，雙方人馬疑似談判破局，在民航路上展開飛車追逐，才釀成車禍事故。警方後續也查獲槍枝1把，全案依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例、妨害秩序、傷害罪移請台東地檢署偵辦。