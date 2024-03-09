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公然挑釁警方？詐團下廣告裝「警政署反詐粉專」網笑：全民詐起來

▲▼詐騙公然挑釁警方？下廣告裝「警政署反詐粉專」網笑：全民詐起來。（圖／翻攝PTT）

▲詐騙集團偽裝警方，想對被害人進行二次詐騙。（圖／翻攝PTT）

記者鄒鎮宇／綜合報導

近年詐騙事件猖獗，許多詐騙集團採取二次傷害被害人的方式進行詐騙，以解決詐騙為由，要求被害人再次交出個資及解決費用等，讓被害人再次損失金錢。沒想到，詐騙集團竟在臉書以警方的方式下廣告，讓網友看完傻眼。

有網友在PTT以「台北市警察局反詐中心在線為您服務」為題發文表示，他在臉書上看到有詐騙集團假冒「台北市警察局反詐中心」開設粉專，圖片上提及會解決網購詐騙、交友投資詐騙等，甚至在文末說，「已經幫助12685名市民處理了」。

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原PO表示，「無法無天，太誇張了吧，公司行號可以假冒，現在連警察局也可以了」。另外，也有網友發現，同張圖被另個粉專「內政部警政署全民反詐」使用，詭異的是下方也寫著「已經幫助上12685名市民處理了」。

▲▼詐騙公然挑釁警方？下廣告裝「警政署反詐粉專」網笑：全民詐起來。（圖／翻攝PTT）

▲詐騙粉專，目前已被移除。（圖／翻攝PTT）

網友看完紛紛留言，「誇張」、「詐騙被詐騙的您」、「太猛了，我前幾天還看到有政治人物或立委的被冒用」、「還有很多說什麼被詐騙可以幫你討回錢的詐騙贊助廣告，越來越多聲稱自己是律師什麼的，台灣詐騙也太過氾濫，可以明著來了」、「看到舉報就不用看了」。

此外，國軍退除役官兵輔導委員會表示，近期詐騙集團藉網路駭客，或律師事務所名義創設假臉書粉絲專頁，謊稱可以幫助被害人追回被害款項，這都是二次詐騙話術，「若您不慎受到詐騙，應立即報警備案，由警方介入調查。切勿尋求類似駭客或來路不明的單位，以免陷入二次詐騙的困境。合法途徑報案是保護自己權益的最佳方式」。

國軍退除役官兵輔導委員會表示，民眾若遇到這類自稱可以討回騙款的訊息，不應理會且不要相信，被害金額償還，應尋求正規的法律訴訟程序，切勿輕易聽信，「提醒您，如有任何疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線即時查證」。

詐騙集團太屌了！直接騎到警政署頭上

Yueh Yueh Wang 發佈於 2024年3月7日 星期四

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