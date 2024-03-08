食安辦拿蘇丹紅比茶、咖啡　立委：三聚氰胺也同級，難道有一樣

▲拿蘇丹紅類比茶與咖啡，羅智強「民進黨的幹話，又多一項」。（示意圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

針對「蘇丹紅」食安風暴，行政院食安辦8日指稱，蘇丹紅與紅茶、咖啡等都是第三類致癌物，致癌風險未定，民眾不必過度恐慌，不過言論一出立刻引發社會譁然。對此，國民黨立委羅智強直言，曾污染幼兒奶粉的三聚氰胺、重金屬汞也是第3類致癌物，難道也跟咖啡與茶一樣嗎，「民進黨的幹話，又多一項！」

針對食安辦的說法，羅智強8日晚間表示，含致癌工業染料蘇丹紅的辣椒粉流入全台各類食品，當許多縣市開始停止營養午餐使用辣椒粉，食藥署才趕緊行文教育部，通令全國營養午餐停用辣椒粉1個月，「不僅查緝慢半拍，連停用都慢半拍」。

更誇張的是，行政院食安辦與食藥署竟稱，蘇丹色素是「第三類致癌物」，不確定會致癌，跟咖啡與茶一樣同等級，不用太恐慌，「我的天，咖啡與茶有被禁用嗎，如此類比，是要民眾連咖啡及茶都不敢喝嗎，還要大家不要恐慌」、「若蘇丹紅致癌風險跟咖啡與茶一樣，問題商品何需下架，又何需禁用辣椒粉？」

羅智強反問，曾污染幼兒奶粉的三聚氰胺、重金屬汞（水銀）也是第3類致癌物，難道也跟咖啡與茶一樣嗎，即使同為第三類致癌物，致癌的風險級數也不同」、「負責食安的最高層官員，就算想粉飾太平，說話也要多用腦」、「蘇丹紅和茶一樣，民進黨的幹話，又多一項！」

▲羅智強反問，曾污染幼兒奶粉的三聚氰胺、重金屬汞（水銀）也是第3類致癌物，難道也跟咖啡與茶一樣嗎。（圖／記者李毓康攝）

針對這次的風波，食安辦主任許輔8日傍晚表示，蘇丹色素仍禁用於食品，並沒有鬆綁 ，查驗跟下架的措施也正持續進行中，絕對會盡一切方法確保台灣食品安全。



許輔說，根據科學研究，咖啡跟茶含有許多抗癌、有利健康的成分，適量服用更有利保健。而大家都知道，台灣茶與咖啡產業的開發都位居世界高水平地位，「我跟所有業界朋友一樣都具有很高的期待，政府絕對積極推廣，也沒有限用或禁用的考量」。

許輔道歉，若當時因為解說不夠詳盡而造成消費者及業界朋友誤解，除了再次解釋他的原意外，也要特地向受影響的朋友們致歉，未來一定會更加謹慎。