　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

食安辦拿蘇丹紅比茶、咖啡　立委羅智強：三聚氰胺也同級，難道有一樣？

辣椒粉,調味料,香料（示意圖／CFP）

▲拿蘇丹紅類比茶與咖啡，羅智強「民進黨的幹話，又多一項」。（示意圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

針對「蘇丹紅」食安風暴，行政院食安辦8日指稱，蘇丹紅與紅茶、咖啡等都是第三類致癌物，致癌風險未定，民眾不必過度恐慌，不過言論一出立刻引發社會譁然。對此，國民黨立委羅智強直言，曾污染幼兒奶粉的三聚氰胺、重金屬汞也是第3類致癌物，難道也跟咖啡與茶一樣嗎，「民進黨的幹話，又多一項！」

針對食安辦的說法，羅智強8日晚間表示，含致癌工業染料蘇丹紅的辣椒粉流入全台各類食品，當許多縣市開始停止營養午餐使用辣椒粉，食藥署才趕緊行文教育部，通令全國營養午餐停用辣椒粉1個月，「不僅查緝慢半拍，連停用都慢半拍」。

更誇張的是，行政院食安辦與食藥署竟稱，蘇丹色素是「第三類致癌物」，不確定會致癌，跟咖啡與茶一樣同等級，不用太恐慌，「我的天，咖啡與茶有被禁用嗎，如此類比，是要民眾連咖啡及茶都不敢喝嗎，還要大家不要恐慌」、「若蘇丹紅致癌風險跟咖啡與茶一樣，問題商品何需下架，又何需禁用辣椒粉？」

羅智強反問，曾污染幼兒奶粉的三聚氰胺、重金屬汞（水銀）也是第3類致癌物，難道也跟咖啡與茶一樣嗎，即使同為第三類致癌物，致癌的風險級數也不同」、「負責食安的最高層官員，就算想粉飾太平，說話也要多用腦」、「蘇丹紅和茶一樣，民進黨的幹話，又多一項！」

▲▼立委羅智強。（圖／記者李毓康攝）

▲羅智強反問，曾污染幼兒奶粉的三聚氰胺、重金屬汞（水銀）也是第3類致癌物，難道也跟咖啡與茶一樣嗎。（圖／記者李毓康攝）

針對這次的風波，食安辦主任許輔8日傍晚表示，蘇丹色素仍禁用於食品，並沒有鬆綁 ，查驗跟下架的措施也正持續進行中，絕對會盡一切方法確保台灣食品安全。

許輔說，根據科學研究，咖啡跟茶含有許多抗癌、有利健康的成分，適量服用更有利保健。而大家都知道，台灣茶與咖啡產業的開發都位居世界高水平地位，「我跟所有業界朋友一樣都具有很高的期待，政府絕對積極推廣，也沒有限用或禁用的考量」。

許輔道歉，若當時因為解說不夠詳盡而造成消費者及業界朋友誤解，除了再次解釋他的原意外，也要特地向受影響的朋友們致歉，未來一定會更加謹慎。

ET快訊
她穿「肉色透視裝」參加婚禮！　網嚇：以為全裸
台股盤中衝破2萬點　法人提醒有「2警訊」浮現
被梅西救了一命！90歲奶奶逃過哈瑪斯槍口　驚險過程曝
快訊／北市馬自達汽修廠「晚間大火」！烈焰濃煙猛竄
快訊／新莊女突從4F墜下！緊急送醫
他罹疝氣住院開刀　隔天「叫不醒」慘變植物人
台積電瘋漲變妖股「傳下周一列入處置」　證交所公布最新名單

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

食安辦拿蘇丹紅比茶、咖啡　立委：三聚氰胺也同級，難道有一樣

拿蘇丹紅比茶、咖啡！毒理專家批「不智」：魚目混珠造成不毒錯覺

瓦斯斷供找不到人？　產發局：獲報後立刻趕往現場、40分鐘內處理完畢

快訊／拿咖啡、茶比蘇丹紅挨轟　食安辦致歉：未來會更加謹慎

陸委會稱「兩岸對話管道還在」　陸漁船翻覆「當天」進入協商程序

蘇丹紅與咖啡列同級致癌物　徐巧芯：所以我每天都在吃蘇丹紅？

柯志恩也收到恐嚇信！　「炸彈放在高雄」冒名陳其邁勒索4000萬

傳遞婦女節祝福感謝　謝國樑親送「同仁+洽公民眾」巧克力

選前賴清德保證當選兩岸戰爭機率最低　賴士葆嗆：不知道現在有沒有新說詞？

數發部稱「沒搶中繼用地」　民眾黨轟：浪費公帑！試圖卸責

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

李洪基抓包希澈家藏「女生豹紋褲」　張根碩再虧他「愛偷約妹出去」XD

男搶到IU演唱會門票歡呼　公司同事為他拍手祝賀XD

張蘭直播「模仿大S靈堂穿搭」　認了蹭熱度…網轟：沒下限！

彰化姐妹車禍姐對刺激有反應　搶救第15天！妹肺功能恢復中

食安辦拿蘇丹紅比茶、咖啡　立委：三聚氰胺也同級，難道有一樣

拿蘇丹紅比茶、咖啡！毒理專家批「不智」：魚目混珠造成不毒錯覺

瓦斯斷供找不到人？　產發局：獲報後立刻趕往現場、40分鐘內處理完畢

快訊／拿咖啡、茶比蘇丹紅挨轟　食安辦致歉：未來會更加謹慎

陸委會稱「兩岸對話管道還在」　陸漁船翻覆「當天」進入協商程序

蘇丹紅與咖啡列同級致癌物　徐巧芯：所以我每天都在吃蘇丹紅？

柯志恩也收到恐嚇信！　「炸彈放在高雄」冒名陳其邁勒索4000萬

傳遞婦女節祝福感謝　謝國樑親送「同仁+洽公民眾」巧克力

選前賴清德保證當選兩岸戰爭機率最低　賴士葆嗆：不知道現在有沒有新說詞？

數發部稱「沒搶中繼用地」　民眾黨轟：浪費公帑！試圖卸責

台中少年檢舉幼兒園前違停！家長壓制搶手機　加重判3月徒刑

高中北漂出道…勇兔「真的買房了」樂曬新家！釣出星夫妻：我鄰居

台股盤中衝破2萬點　法人提醒有「2警訊」浮現

2023好萊塢收入榜公開！　亞當山德勒居冠「1年賺近23億」

北市內湖南港「天然氣突中斷」　受影響住戶怒：補償才6元

快訊／北市馬自達汽修廠「晚間大火」！烈焰濃煙猛竄　消防93人搶救

宿霧台灣協會相約挺國王！天天搶票只盼為「台灣之光」加油

北京擬修法「國務院堅持中共領導」　專家分析：習近平擴權

北市二殯天花板水泥木絲板掉落　1民眾遭砸傷...廠商全面檢查

快訊／新莊女突從4F墜下！母見狀嚇壞報警　她左手骨折急送醫

「開箱」一隻會打人的貓 鸚鵡秒關：我啥都沒看到

政治熱門新聞

美女議員秀「危險照」　羅智強嚇喊8字

快訊／行政院通過修法　10種「罰鍰1200以下輕違規」不開放民眾檢舉

爆料唐鳳一定下台！郭正亮：藍綠難得共識

柯志恩提唐鳳成打詐戰犯　陳建仁端「台股2萬點」反問：你不喜歡嗎？

慶婦女節！韓國瑜送女立委「一盆玫瑰花」　媒體、官員也都有

快訊／拿咖啡、茶比蘇丹紅挨轟　食安辦致歉：未來會更加謹慎

綠委痛批食藥署長瀆職、死豬不怕滾水燙　「賴清德絕不會容忍」

蘇丹紅與咖啡列同級致癌物　徐巧芯：所以我每天都在吃蘇丹紅？

蘇丹紅與咖啡、茶同級「尚不確定致癌性」　食安辦：不用過度恐慌

馬政府喊到蔡政府！台股站上2萬點　陳建仁：國家經濟最好的櫥窗

被綠質疑「小藍教」？黃國昌嗆胡扯

快訊／南投狼校長性侵10童還找民代施壓　監院全票彈劾：惡性重大

預測新內閣　吳子嘉：唐鳳下台定了

內湖南港瓦斯斷供　議員：管線施工影響

更多熱門

相關新聞

美女議員秀「危險照」　羅智強嚇喊8字

美女議員秀「危險照」　羅智強嚇喊8字

台北市議員王欣儀7日晚間在臉書貼出一張照片，並半開玩笑表示「有窒息危險性行為，請勿模仿」；照片中，只見一隻貓咪鑽進透明夾鏈袋中，表情相當無辜。文章公開之後笑翻許多網友，國民黨立委羅智強也留言表示，「嚇！真的不會窒息嗎？」

質詢完火速離開挨轟「落跑」　羅智強駁：趕場時間緊湊差點跌倒

質詢完火速離開挨轟「落跑」　羅智強駁：趕場時間緊湊差點跌倒

邱國正認兩岸敵意螺旋升高　「萬一擦槍走火誰也不敢保證」

邱國正認兩岸敵意螺旋升高　「萬一擦槍走火誰也不敢保證」

羅智強狂丟問題不給答　邱太三嘆：鴨霸

羅智強狂丟問題不給答　邱太三嘆：鴨霸

藍綠都收到恐嚇信　沈富雄曝凶手目的

藍綠都收到恐嚇信　沈富雄曝凶手目的

關鍵字：

羅智強

讀者迴響

熱門新聞

大S靈堂穿搭被熱議！張齡予：我更傾向那是意外

經紀人揭大S穿搭：不在意料之內

冰箱食物被偷吃！她加瀉藥抓人　學姐拉不停嗆告

丫頭4點聲明「確認此次票作廢」

快訊／日漫《七龍珠》作者鳥山明病逝　

大尺度激吻、床戲「被質疑起生理反應」！

前球星陳凱倫逼隊友妻口交　判刑1年6月定讞

張蘭模仿靈堂穿搭！網批「墳頭賣貨」　大S工作室發聲

「女兒太漂亮」DNA鑑定心碎　她被趕出家門

高雄「罷韓」餐廳4/10停業　PO文：會再回來的

雲林死亡車禍　自撞電線桿17歲男不治

即／丟丟妹男友被打現場曝　動手3男遭警包圍蹲地

即／知名成人論壇遭停止解析！鄉民整排崩潰

結婚6年才知妻是親妹妹！人夫崩潰：小孩都2個了

明最冷！　下波「全台雨更大」

更多

最夯影音

更多
超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器
台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面