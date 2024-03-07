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交往1年「抓到女友外送茶」慘染病！台積電男哭：啪沒10次

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO抓到女友在做外送茶。（示意圖／非新聞當事人／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「害我好想復仇！」一名男網友悲慘直呼，交往一年的女友竟在做外送茶，去年還害原PO得到淋病，甚至瞞著他與嫖客出國，氣得他怒分手。但讓原PO更氣的是，「她是真的絕情，能馬上放下，又重新找新男人！」文章曝光後，全場看傻回應「你都淋病了還沒多想？這比較關鍵吧！」

一名男網友在Dcard表示，與女友是異地戀情，加上他在台積電工作超忙，兩人1至2禮拜才見面，「交往一整年，打砲的次數都不到10次，可能都比嫖客少！」殊不知去年某天滾床完，不久後原PO得到淋病，當時他沒多想，也相信女友是個潔身自愛的人，治療結束就當沒這回事。

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直到最近，原PO崩潰發現女友不為人知的祕密，騙說與媽媽出國，但其實「她根本在做外送茶，還會和熟客牽線，甚至和嫖客一起出國」，對方還是有妻小的人夫，「我整個崩潰了，我投入金錢也投入了感情，還在她面前哭了...。」

面對這假面的交往關係，原PO氣到立刻分手，諷刺的是「她是真的絕情，能馬上放下，又重新找新男人，害我好想復仇...欺騙我的這一年！」

底下網友哭笑不得直呼，「一定是個正妹」、「專挑正妹不看內涵就是這下場...不意外」、「真的很多，遇到這種真的很會騙，有心要騙人防不勝防，遇到真的就很幹」、「色字頭上一把刀」、「好險你已經止損了，難過是一定的，但往好處想，至少你不用再浪費錢和青春在他身上了」、「她不是能馬上放下，是根本沒把你放在心上」、「慘的是一年了還沒見過她家人」、「你都淋病了還沒多想？這比較關鍵吧」。

其中也有網友質疑真實性，「創作文87分」、「LINE ID交出來，我會幫你好好照顧她」。

不過留言串中，有網友透露友人慘況，「真的有這種女生，這種鬼故事我有聽過，她們還會串通算命洗腦，她們是一群的她們都有一個的SOP專騙男生的錢，而且她們根本不漂亮，她們只是很會挑，專挑好下手的，我朋友花了很長時間才走出來」。

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