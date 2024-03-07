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社會 社會焦點 保障人權

2女警幫撿回26張千元鈔　嫁來台灣20年的她：台灣警察真好

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣頭份市一名小吃店老闆娘5日中午在店門口扶正被強風吹倒的招牌時，長褲口袋掉出整疊千元鈔票，大風將千元大鈔吹落至車道中，她冒險在車道撿拾，剛好頭份分局巡邏車經過發現，2名女警立即下車協助撿拾，32張千元鈔婦人撿回2張，女警撿回26張，雖4張未找回，但損失已大為減少。

▲▼苗栗縣頭份市一名小吃點老闆娘扶正被強風吹倒的招牌時，褲袋掉出32張千元大鈔，被大風吹落至車道中，頭份分局巡邏女警經過發現協助幫忙，撿回2萬6千元。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗縣頭份市一名小吃點老闆娘扶正被強風吹倒的招牌時，褲袋掉出32張千元大鈔，被大風吹落至車道中。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

苗栗縣警察局頭份分局尖山所派出所警員王于嘉、游藜瑜於3月5日執行巡邏勤務，13時35分行經頭份市水源路與正興路口，發現一名婦人神色慌張站在車道上，車道上散落多張新台幣千元紙鈔，立即上前關心協助幫忙撿拾，並將巡邏車停於後方警戒，以確保人車安全。

警方調查，54歲田姓婦人是路邊小吃店老闆娘，5日中午店門口招牌被強風吹倒，彎腰扶正店招時，長褲口袋一疊千元鈔票掉出來，因風大將整疊鈔票吹落至車道中，婦人冒險在車道撿拾，該路口車流量相當大，所幸巡邏員警剛好經過協助。

據了解，田姓婦人是大陸貴州省人，嫁來台灣20年，先生過世後獨力撫養一名唸國中的小孩，平常開小吃店，賣一些快炒還有水餃，5日中午彎腰扶正店門口被強風吹倒的店招時，褲帶裡的整疊千元鈔票掉出來被強風吹走，總共有3萬2千元，她自己撿回2千元，2名女警幫忙撿回26張，還有4張找不到，雖沒有全數撿回，但損失已經大為減少，她頻頻向警方道謝。

▲▼苗栗縣頭份市一名小吃點老闆娘扶正被強風吹倒的招牌時，褲袋掉出32張千元大鈔，被大風吹落至車道中，頭份分局巡邏女警經過發現協助幫忙，撿回2萬6千元。（圖／記者蔡文淵翻攝）

田姓婦人說，一顆水餃賣5元都是自己包，32000元大概要包6400個，她一直誇獎台灣警察真好，幸好有找回28000元，不然一家生活會陷入困境。

▲▼苗栗縣頭份市一名小吃點老闆娘扶正被強風吹倒的招牌時，褲袋掉出32張千元大鈔，被大風吹落至車道中，頭份分局巡邏女警經過發現協助幫忙，撿回2萬6千元。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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