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社會 社會焦點 保障人權

苗栗小吃店闆娘路邊數錢...大風一吹6萬飛了！女警協助撿回5萬8

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣頭份市一名小吃店老闆娘3月5日中午在路邊數錢時，因風大將千元大鈔吹落至車道中，婦人冒險在車道撿拾，剛好頭份分局巡邏車經過發現，2名女警立即下車協助撿拾，60張千元鈔撿回58張，損失大為減少，讓老闆娘感謝不已。

▲▼苗栗縣頭份市一名婦人在路邊數錢時，因風大將6萬元千元大鈔吹落至車道中，頭份分局巡邏女警經過發現協助幫忙，撿回5萬8千元。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗縣頭份市一名婦人在路邊數錢時，因風大將6萬元千元大鈔吹落至車道中，頭份分局巡邏女警經過發現協助幫忙，撿回5萬8千元。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

苗栗縣警察局頭份分局尖山所派出所警員王于嘉、游藜瑜於3月5日執行巡邏勤務，13時35分行經頭份市水源路與正興路口，發現一名婦人神色慌張站在車道上，車道上散落多張新臺幣千元紙鈔，立即上前關心協助幫忙撿拾，並將巡邏車停於後方警戒，以確保人車安全。

警方調查，54歲田姓婦人是路邊小吃店老闆娘，3月5日中午在店門口整理貨款時，因風大將千元大鈔吹落至車道中，婦人冒險在車道撿拾，該路口車流量相當大，所幸巡邏員警經過協助。

據了解，鈔票飛散地點相當開闊，當時吹著強風，老闆娘數鈔時應該有6萬元，自己撿回32張千元鈔，2名女警幫忙撿回26張，共撿回58張千元鈔，雖沒有全數撿回，損失已經大為減少，老闆娘頻頻向警方道謝。

警方呼籲，民眾應妥善保管自身財物；若不幸發生財物掉落道路之情形，應先注意周邊其他車輛，待確認安全後，再前往撿拾掉落物品，以確保安全。

▲▼苗栗縣頭份市一名婦人在路邊數錢時，因風大將6萬元千元大鈔吹落至車道中，頭份分局巡邏女警經過發現協助幫忙，撿回5萬8千元。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗縣頭份市一名婦人在路邊數錢時，因風大將6萬元千元大鈔吹落至車道中，頭份分局巡邏女警經過發現協助幫忙，撿回5萬8千元。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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