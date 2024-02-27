iPhone 16 Pro相機規格大提升？外媒：將下放Pro Max獨有鏡頭

▲iPhone 16 Pro 鏡頭升級。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

根據研究公司 TrendForce 發布的最新報告指出，預計 iPhone 16 Pro 將乘載目前頂規旗艦配備的四稜鏡長焦變焦鏡頭，讓Pro版機型也具備Pro Max版本的功能。

與即將推出的 iPhone 16 Pro 相比，iPhone 15 Pro 目前僅限於 3 倍光學變焦，與 iPhone 14 Pro 機型相似。這代表著 iPhone 15 Pro 的相機在光學變焦功能方面並未帶來任何增強功能。

隨著搭載獨家四稜鏡長焦變焦鏡頭的iPhone 15 Pro Max成功推出，業界預計潛望式鏡頭模組的採用將會增加。蘋果計劃將這項先進的硬體升級帶到 iPhone 16 Pro 上，讓 Pro 系列的更多用戶能夠使用它。

隨著蘋果在技術上的進步，三星和其他競爭者也將認為增強小型旗艦產品，如 Galaxy S24 和 Pixel 8的光學變焦功能是合理的策略。

根據先前訊息，蘋果預計將iPhone 16 Pro 的螢幕尺寸從 6.1 吋增加至 6.3 吋。這代表機型內部空間更大，為四棱鏡鏡頭騰出空間。目前蘋果是否計劃在 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 之間提供額外的差異化因素還有待觀察。