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新款iPhone鏡頭大改？渲染圖曝像「電動刮鬍刀」

▲iPhone 16 Pro鏡頭模組項似電動刮鬍刀。（圖／Majin Bu）

▲iPhone 16 Pro鏡頭模組項似電動刮鬍刀。（圖／Majin Bu）

記者陳俐穎／綜合報導

科技爆料客 @MajinBuOfficial 近日發布推文，分享了iPhone 16 Pro手機的高清渲染圖，展示了機身背面的全新相機排列設計，並表示該渲染圖和蘋果當前測試的原型機設計非常相似。此次鏡頭排列方式十分特別，類似「電動刮鬍刀」。

根據爆料圖片，iPhone 16 Pro鏡頭將有標誌性的變化，此次蘋果拋棄了過去的方正外觀，採用「三角形」模組，將三個鏡頭都包含在一個三角形的框架中，捨去過去獨立鏡頭排列的模式，預計可以給其他模組提供更多空間，外型也神似「電動刮鬍刀」。

除此之外，標準版的iPhone 16鏡頭模組也有更改，採用垂直排列的方式。目前網路上已經公佈了多張 iPhone 16 系列的渲染圖，頂部的相機模組造型均採用垂直的「藥丸」排布方式，與 6 年前發布的 iPhone X 排列方式相似。

目前外界也推估，鏡頭更改可能與Vision Pro 中一個的功能空間視訊有關。透過蘋果官網可以得知，目前iPhone 15 Pro系列的空間影片拍攝，採用的就是主相機和超廣角兩枚鏡頭組合而成的「相機」系統進行拍攝的，也就是說，在iPhone 15 Pro 上超廣角和主鏡頭其實還是垂直排列的。

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