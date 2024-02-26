iPhone16 系列相機模組曝光　為新功能改回「垂直排列」

▲iPhone 16鏡頭改回垂直排列。（圖／MajinBuOfficial）

記者陳俐穎／綜合報導

X（推特）上知名爆料部落客 MajinBuOfficial 曝光一張新的相機模組的金屬零件，並表示該組件將用於 iPhone 16標準版，採用垂直排列的方式。目前網路上已經公佈了多張 iPhone 16 系列的渲染圖，頂部的相機模組造型均採用垂直的「藥丸」排布方式，與 6 年前發布的 iPhone X 排列方式相似。

在曝光的圖片中，閃光燈則是獨立於相機之外，並沒有和 iPhone X 一樣內建在相機模組中間。

從iPhone 13 標準版開始，蘋果為了在鏡頭中加入感測器位移影像光學，將標準版的雙鏡頭模組改為對角線式排布，這樣廣角鏡頭就可以在使用者手持設備拍攝時輕微移動感應器，來達到更好的影片拍攝效果。

當時不少言論表示由於感測器位移光學穩定硬體模組的體積很大，所以蘋果不得不將其採用全新的排列方式，來達到更平衡的呈現效果。此外，其中一個很重要的原因，就是要除去鏡頭模組排布和機身顏色之外，iPhone13 的外觀看起來和iPhone 12 並沒有什麼明顯差別。

如果不採用新的鏡頭排布，用戶從視覺上幾乎感知不到 iPhone 13 到底更新了什麼的，所以從硬體和行銷兩個角度出發，iPhone 13 採用全新的鏡頭排布無可厚非。

為什麼iPhone 16 又要「回歸」傳統的垂直排布呢？外界推測，最重要的原因就是為了配合蘋果的次時代硬體設備Vision Pro 中一個很重要的功能空間視訊。

透過蘋果官網可以得知，目前iPhone 15 Pro系列的空間影片拍攝，採用的就是主相機和超廣角兩枚鏡頭組合而成的「相機」系統進行拍攝的，也就是說，在iPhone 15 Pro 上超廣角和主攝影機其實還是垂直排列的。

標準版的鏡頭需要回歸豎向排列，才能在拍攝視頻時模擬人雙眼看到的效果，呈現空間視訊的感覺。

除鏡頭模組之外，目前還有一些可信度非常高的資訊，iPhone 16 Pro系列的螢幕比例將會從6.1 吋升級為6.3 吋，由於機身尺寸增加，所以iPhone 15 Pro Max上的那枚四棱鏡 5 倍長焦鏡頭也會下放到iPhone 16 Pro 上，iPhone 16 Pro Max將會配備更強大的影像模組。

根據目前供應鏈放出的消息，iPhone 16 Pro Max 大概率會採用4800 萬像素的索尼IMX 903 定制主鏡頭，1/1.14 吋感光元件，並配備雙層晶體管技術，支援14 Bit ADC 和DCG，並將四棱鏡長焦鏡頭升級為潛望式長焦鏡頭。

除此之外，蘋果也準備在iPhone 16 Pro 系列機型上引入全新的拍照按鈕。該按鈕將採用電容式按鍵和力道感應功能，用來達到「半按對焦」的拍攝體驗。