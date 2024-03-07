他在系群留言：我去板南線隨機砍人　桃園、新北3個分局動起來

▲陳姓男大生在系群組傳訊要隨機砍人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

桃園市蘆竹區一所大學畢業的男大生，日前因與爸媽發生爭執，一時情緒失控，在100多人的學校健管系群組傳訊「我去板南線那邊隨機砍人好了！」轄區警方獲報立即介入偵辦，將男大生帶回依恐嚇公眾罪嫌移送偵辦，有網友也在社群Threads發文要大家小心，板橋、江子翠捷運站所處的警方也派員到捷運站巡查加強安全維護。

據悉，蘆竹區某大學23歲陳姓男大生4日與爸媽起爭執，心情不佳情緒不穩，竟在學校健管系100多人的群組傳訊「我去板南線那邊隨機砍人好了，聽說江子翠到龍山寺車程最長，在那邊砍人可以達到最大效率」，轄區蘆竹分局獲報立即展開調查。

▼女學生在社群軟體貼文要大家小心 。（圖／記者陳以昇翻攝）

翌日，警方通知板南線捷運站保全，晚間8時許，何姓保全在板橋捷運站跳舞區，提醒練習跳舞的學生「不要上車睡覺，要注意觀察四周，車廂四周設有滅火器，遇有緊急狀況可拿來使用」，還出示手機LINE文字訊息取信於學生。

其中一名女學生也將這消息貼在個人社群軟體Threads，「捷運站的保全說最近有人想仿效鄭捷隨機殺人，所以各位請提防小心，帶點防身武器，尤其江子翠那段，祝各位平安」，貼文一出，被新北市議員黃淑君看到，隨即通報板橋分局。

板橋分局也通知何姓保全說明，經調查保全善意向學生提醒，並無散播謠言之情形，並規劃勤務針對轄內板橋車站、捷運站周邊等處加強巡邏、守望。而江子翠捷運站位處的海山分局也接獲桃園蘆竹分局通報，亦派警力加強轄內捷運站體安全維護，陳姓大學生到案後依刑法第151條恐嚇公眾罪嫌移送新北檢偵辦。

▼板橋分局派警力巡邏 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼海山分局派員巡邏 。（圖／記者陳以昇翻攝）