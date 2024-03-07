女通緝犯違規被攔「飛車逃竄一路撞」慘陷車陣　警破窗逮人

▲員警見嫌犯受困車陣中立即破窗逮人。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

32歲劉姓女子因案遭通緝，昨晚駕車未依規定使用方向燈遭警發現攔查，但劉女加速逃逸，沿途闖越紅燈並逆向擦撞數台車輛，警方立即發動警網攔截圍捕，該車隨後被車陣困住，員警果斷擊破車窗將她拉下車加以制伏，經查，該駕駛劉女因毒品案件遭通緝，警方又從車內查扣毒品吸食器具，全案依法偵辦。

桃園警察分局同安派出所警員陳政傑，昨日20時40分許在桃園區春日路巡邏時，發現一輛自小客變換車道時未依規定使用方向燈，欲上前進行取締攔查，該車見到員警立即高速逃逸，沿途闖越紅燈並逆向擦撞其他車輛仍不願停車。

▲▼警方從車內扶手置物箱內查扣吸食器具和毒品。（圖／桃園警分局提供）

員警立即呼叫支援發動攔截圍捕，過程中陳員一度靠近車輛喝令駕駛停車，但該駕駛仍持續逃逸，追逐約5公里，該車於桃園區春日路陷入停等紅燈的車陣中，員警見機不可失立即上前喝令駕駛下車配合檢查，該駕駛仍拒絕配合，並駕車前後衝撞意圖逃逸，員警見情況危急果斷破窗將駕駛拉下車制伏，經查該名劉姓女駕駛因毒品案遭發布通緝，另員警於其車內發現毒品海洛因、安非他命及吸食器等物品，全案依法移請偵辦。