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男子稱「誤入女廁10秒」遭公司開除　法院判：公司做法無誤

▲。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲張姓男子因誤入女廁，遭公司解雇。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東一名張姓男子近日稱，因不小心誤入公司女廁，公司竟以他違反廠規「無理取鬧、進入女廁」為由，將他開除，氣得將公司告上法院。法院審理認為，張姓男子已在該公司工作9年之久，不應該走錯，故公司的做法並無不當。

據《北京晚報》報導，張姓男子9年前入職該玩具公司，雙方簽訂無固定期限勞動合約。公司廠規第4條規定，在廠內賭博、打罵、吵架、無理取鬧的將由警方處理，並開除，張姓男子簽名確認了該廠規。

▲。（圖／翻攝自pixabay）

▲張姓男子稱，當時因為拉肚子才走錯。（圖／取自免費圖庫pixabay）

近日，張姓男子進入女廁約10秒後，又出來進入男廁，當時有女員工正在如廁。當天，公司以他違反廠規第4條無理取鬧、進入女廁為由，對其做出開除決定。

張姓男子則表示，當天他因拉肚子，不小心誤入女廁且不超過10秒鐘，發現後立即走回男廁。他認為，公司屬違法解除勞動合約，申請勞動仲裁，向公司索賠48600元（人民幣）。然而，被仲裁駁回了，張姓男子不服，只好告上法院。

法院認為，張姓男子在公司將近9年，即使有他所述的生理原因，走錯廁所的可能性也較小，「他所述無意走錯廁所的理由不符合常理，行為主觀上存在惡意，對女員工的隱私亦構成了侵犯，有違序良俗。」最終，法院駁回張姓男子的要求，認為公司的做法並無不當。

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