資深員工「4個月沒上班」照領12萬薪！工作發包給別人　老闆傻眼了

▲一名老闆近日舉辦春酒，才知道月薪12萬的員工已4個月沒上班，把工作發包給別人做。（示意圖／免費圖庫pexels）



網搜小組／柯振中報導

一名老闆近日舉辦春酒活動，沒想到意外得知月薪12萬的資深員工，竟然已經好幾個月沒來上班，而是透過「發包」的形式，將工作丟給其他員工處理，讓他感到十分頭痛，也不曉得這樣是否有問題。貼文曝光後，也讓許多網友看傻眼。

這名老闆在「爆料公社」指出，公司內有名較為資深的員工，月薪大約為12萬元左右，沒想到近日辦春酒時，才知道資深員工給了其他2名員工各3萬元，要求2人分別代班15天，這種情況已經持續好幾個月。

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由於這幾個月以來，資深員工都自行回報工作，老闆並沒有發現不對勁，直到在春酒宴席上，詢問對方工作問題，對方答不上來，其他同仁才說出內情，讓他感到十分不可思議，資深員工卻認為「有人上班就可以」。

▲一名老闆近日舉辦春酒，才知道月薪12萬的員工已4個月沒上班，把工作發包給別人做。（示意圖／免費圖庫pexels）



這種離奇的操作讓他十分頭痛，雖然所得申報是在資深員工身上，錢卻是給了另外2人，讓他不曉得這樣是否合理。

事後有許多網友建議，可以將資深的員工開除，再替2名代班的員工加薪，這樣就能完美解決問題，還可以省下一筆人事開銷。

對此，老闆則回應，因為害怕有資遣問題，加上與員工十分熟識，且主管機關有規定最低人員配置，就算真的將人開除，也不會真的省到錢，因此不會考慮這個選項。