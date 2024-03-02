到餐廳吃飯「會避開2座位」！過來人秒點頭：不在意的人才反常

▲一名女網友上網詢問，大家到餐廳用餐時，是否會避開廁所附近的座位，掀起一片共鳴。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

現在的人愈來愈少自煮，吃外食成為了便捷、實惠的選擇。對此，一名女網友好奇，大家到餐廳時，是否會特意挑選座位，原因曝光以後，瞬間掀起了大片共鳴，許多人也對此十分有感，坦言「不會在意的人才是反常」。

這名女網友在PTT發文詢問，她通常到餐廳時不會挑選座位，但特別不喜歡離廁所近的位置，因為可能會看到廁所裡面，或是有異味飄出。

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不過，與同事討論這件事以後，女網友卻被嫌棄「太奇怪」，讓她也開始思考，究竟是不是自己太難搞，「想上來問各位，你們的選擇是如何？也會刻意避開嗎？」

▼女子提到，雖然她通常不會在意，但如果有得選擇，還是會避開廁所附近的位置。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



貼文引發討論後，不少人也發表自己的看法，「不會在意的人才是反常」、「會避開，不想聞廁所味吃飯啊」、「會耶，能避開就避開，味道跟人走來走去都不喜歡，倒楣一點還會遇到洗完甩手的ㄅㄔ」、「一定會避開吧，我不想聞味道配飯。」

此外，也有人提到，除了廁所以外，靠近的口的位置，同樣也讓人感到厭煩，因為時常會有人走動，用餐起來會感覺受到打擾，外出用餐的話通常都會避開這兩個位置。