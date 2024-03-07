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獎勵金最高6萬！桃竹苗分署辦理工作坊　推動婦女再就業計畫

▲「婦女再就業計畫」獎勵金

▲桃竹苗分署辦理「展翅飛翔工作坊」，推動婦女再就業計畫」。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

女性常因「結婚」、「生育」、「照顧家人」等因素退出勞動市場，為了提高女性勞動參與意願，勞動部推動「婦女再就業計畫」，在38國際婦女節前夕，桃竹苗分署於3月5、 6日辦理二場次「展翅飛翔工作坊」，希望協助有意再就業的婦女可以透過技能精進，成功重返職場。

桃竹苗分署表示，「婦女再就業計畫」提供再就業獎勵金3萬元、自主訓練獎勵金3萬元及雇主工時調整獎勵金3萬6千元等就業服務措施。「自主訓練獎勵」於每年上、下半年各公告一次受理期程，113年上半年受理期間自3月1日起至5月31日止，鼓勵因家庭因素離職180日以上之婦女精進職能並重返職場。

▲「婦女再就業計畫」獎勵金

只要將自主訓練申請書及計畫書送至分署審核，完成審核並通過課程後，提出獎勵申請及辦理求職登記，即可發給自主訓練第一階段獎勵金2萬元，未來如於180天內就業成功者或自行創業者，再發給第二階段獎勵金1萬元，每人最高可領取自主訓練3萬元獎勵金。

另外如有就業需求的因家庭因素離職180日以上的婦女，也可運用「再就業獎勵」，只要婦女向居住地就近的就業中心辦理求職登記並經推介，按月計酬全時工作且持續受僱同一雇主滿90日，即可發給獎勵金3萬元；部分工時受僱期間滿90日，且每月薪資達月基本工資二分之一以上者，則發給1萬5,000元。如婦女先申請「自主訓練獎勵」完訓後，並搭配就業中心推介工作並穩定就業滿90日，可再申請「再就業獎勵」，最高可領取獎勵金6萬元。

桃竹苗分署長賴家仁表示，「婦女再就業計畫」是協助婦女重返職場最有力資源，透過各項獎勵措施，提升婦女就業意願、排除就業障礙，讓婦女能平衡家庭與工作。

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