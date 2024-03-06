逢甲EMBA峰鷹登山協會夫妻「攀玉山失聯」！家屬焦急PO文尋人

▲峰鷹登山協會會長張忠益以及夫人王明麗攀登玉山失聯。（圖／翻攝自家屬臉書，下同）



記者游瓊華、黃資真／台中報導

逢甲EMBA峰鷹登山協會會長張忠益以及夫人王明麗攀登玉山，2日抵達圓峰山屋後卻失聯，山友因連2夜發現夫妻倆遲未返回山屋，懷疑失聯報警，家屬也焦急發文透露，有山友在南玉山的岔路上發現遺落登山杖，擔心是墜崖，希望山友們可以提供線索搜救。

家屬在臉書社團「登山借問站」PO文表示，張忠益與王明麗2人於3月2日出發，安排於3月3日從圓峰山屋、玉山南峰三叉峰、東小南山、鹿山，最後回到圓峰山屋，卻在2日就失蹤，目前高雄消防第6大隊正在搜救中。

▲山友目擊夫妻2人抵達排雲山莊後，晚間準備出發至圓峰山莊。



家屬也透露，張忠益身高約175公分、王明麗約155公分，有山友表示曾在南玉山的岔路上發現遺落的登山杖，若有人看到相關貼文，希望能夠協助指出大概位置，讓他們確認是否為他們丟失，且山上目前十分濕冷，擔心他們失溫或墜崖，盼山友們可以協助。

貼文底下有山友留言回應，3月2日晚上7時許，在排雲山莊發現正準備前往圓峰山屋的夫妻倆，但他們的保暖衣物與保溫瓶皆留在圓峰山屋內，不清楚當時2人穿著何種衣物。

逢甲大學表示，此次登山並非學校主辦活動，而失蹤的會長夫婦也是畢業多年的校友，目前已經聯絡家屬，若有需要校方協助，會全力幫忙。

逢甲EMBA峰鷹登山協會2023年9月3日正式成立，張忠益是創會會長。

高雄市消防局回應，本案於5日下午4點38分獲報，指桃源區有山域事故發生，派遣2車8人前往救援，由於事發地位於圓峰山屋，上山約1、2天才會抵達，目前尚未接觸到受困者。

▲2人使用的登山杖。