台中女跟丈夫吵架「13樓失足墜落」　全身多處骨折陷昏迷

記者白珈陽／台中報導

台中市太平區一處社區大樓昨（3）日晚間發生墜樓事件，1名李姓女子與丈夫酒後吵架，一氣之下跑到頂樓，警消獲報到場勸說近1小時，她卻往外攀坐在13樓遮雨棚及冷氣機上，還企圖往下爬，下一秒就在眾人眼前不慎摔落，墜落至4樓遮雨棚，造成全身多處骨折、顱內出血，目前陷入昏迷搶救中。

▲李女攀坐在13樓遮雨棚及冷氣機上。（圖／翻攝黑色豪門企業）

根據網友上傳網路社群的影像顯示，李女在大樓外圍攀爬，畫面令人怵目驚心，民眾見狀驚呼「不要想不開啊！」，未料話音剛落，李女就在眾目睽睽之下，不慎從13樓摔落4樓遮雨棚。

▲李女就在眾目睽睽之下從13樓摔落4樓遮雨棚。（圖／翻攝黑色豪門企業）

據查，昨晚李女（41歲）與楊姓丈夫（46歲）酒後發生口角，李女晚間9時許負氣跑到14樓頂樓，警消獲報到場，她卻又帶著酒意去攀坐在13樓的遮雨棚跟冷氣機上，接著還想往下攀爬，過程中墜落4樓透天厝的遮雨棚。

警消將她送往太平803醫院，李女受有身體多處骨折、擦挫傷、顱內出血等傷勢，目前陷入昏迷，在加護病房觀察中。

台中市太平警分局表示，將持續調閱相關監視器及深入查訪，以釐清案情。也呼籲民眾在遇到人生低潮或瓶頸時，除可透過社會協助及專業諮詢共尋解決之道，亦可利用身邊資源，如親朋好友等訴求協助自己渡過不穩定的情緒。

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