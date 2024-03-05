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就業率逾9成5　桃園照顧服務員專班「即日起受理報名」

▲桃園照顧服務員專班訓練受理報名

▲桃園照顧服務員專班訓練課程。（資料照／就服處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應高齡化社會發展及補實照顧服務人力，桃園市政府就業職訓服務處持續推動照顧服務員訓練，以提供有長照需求的民眾良好的照顧及服務品質，所設立的「桃園『有頭鹿』職能訓練場」今年辦理照服員專班訓練計24班次，提供至少800個訓練機會，歡迎想加入照顧服務產業的朋友參加。

市府就業職訓服務處處長陳秋媚5日表示，112年度照顧服務員訓練專班計開辦25班次，計有812名學員結訓，訓後就業率達9成5以上。今年度持續辦理照顧服務員專班訓練。

▲桃園照顧服務員專班訓練受理報名

▲桃園照顧服務員專班訓練課程。（資料照／就服處提供）

辦訓單位計有：桃園市亮詮公益慈善基金會、寬福護理之家、旭登護理之家及桃園市私立慈得居家長照機構等16家訓練單位，計辦理24班次，預計提供至少800個訓練機會，訓練地點遍及轄內桃園、中壢、八德、龜山、大溪及龍潭各區；今年開班類別特配合衛生福利部長期照顧專業人員數位學習平臺，提供完成該平臺核心課程並取得證書者，接續參加訓練單位所辦理的術科課程，使民眾能夠多元選擇參訓機制。

參與本訓練專班學員經考評成績合格並取得結業證書者，若符合長期失業者、中高齡者、身心障礙者、原住民、新住民等特定身分參訓資格，經審查符合者，政府將全額補助訓練費，另一般身分者則補助80%費用，除訓練費用補助外，亦可透過訓練單位及就業職訓服務處的媒合至長照機構工作，同時運用照顧服務員就業獎助措施，同步達到提升自我的專業知能及增加穩定收入來源。

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