一堆人排同台繳費機！她見「另台是空的」走過去卻挨批　兩派吵翻

▲繳費機有2台，但大家都排在同一台前面。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果有兩台繳費機可以使用，排隊時會排兩排，還是統一排一排呢？近日有網友發文表示，她先前要繳費時，注意到全部人都排在第一台繳費機前，但第二台明明也能用，於是她就走過去要付費，怎料卻因此被指責「你怎麼不排隊」，讓她感到不解。貼文曝光後，引發討論。

這名網友在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，日前她要繳費時，發現機台明明就有2台，但全部人卻都站在第一台前面，沒人站在第二台前，「我以為是第二個壞掉了，可是是有人在繳費的，而且我瞄了一下，第二台並沒有壞」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當下原PO便走到第二台機台前排隊，怎料排第一台的一個男生就說「小姐，你怎麼不排隊？」原PO聽到後馬上回說，「這裡有兩台，兩台都是可以排的。」接著男生又說，「啊你都沒看到大家都排第一個嗎？」

原PO被罵自私後，也感到不解，「我不懂啊，本來就是兩台都可以排，為什麼你們不排，我也很納悶」。

▲原PO要繳費。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

貼文曝光後，有部分網友認同原PO，「對啊，為什麼有兩個還要在那邊排第一個」、「我有一次在那裡也是遇到一樣的狀況，我還禮貌性問一下說『這一台也能繳費你們不操作？』看沒人理我我就去用了，結果也是有個人指責我為什麼不排隊」、「2台機器就排2行啊」。

不過更多網友則認為，大家只是排在同一排而已，「早到的在排前面，晚來的排在後面，沒有必要先選哪一台再去排隊，銀行、醫院、高鐵、台鐵、超商都是這樣」、「會不會是像櫃檯繳費一樣照排隊，等輪到誰再從兩台機器中選一台空的用」、「通常這種排法，是如果2號繳費機空出，排1號的人會直接過去」、「會不會是像廁所排隊一樣，大家排在同一列，哪間空了排前面的就去那間」。