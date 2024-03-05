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奪回總統初選資格！　川普大讚美國最高法院「很努力」

▲▼美國前總統川普。（圖／路透）

▲根據美國最高法院裁定，川普得以保留各州總統初選資格。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國最高法院4日裁定，科羅拉多州或其他任何一州，都不能把前總統川普（Donald Trump）從初選中除名。對此，川普高度讚許最高法院的裁定，「他們工作時間很長、很努力。而且坦白地說，他們非常迅速地完成了一件100、200年後還會被提及的事情，非常重要。」

美國最高法院以「5比4」票數裁定，「各州（政府）無權根據憲法『叛亂條款』將聯邦候選人從選票中移除，而是國會才能這麼做。」這意味著，這項裁定的影響範圍，將遠遠超出科羅拉多州。

川普4日在佛州棕櫚灘的海湖莊園（Mar-a-Lago）回應，最高法院的裁定是「精心設計」的「重要決定」，「我認為這將大大有助於讓我們的國家團結在一起，這也是我們的國家所需要的。從本質上來說，你不能因為一個對手希望這麼做，就把某人趕出賽局。」其競選團隊也藉此向支持者發布募資訊息，呼籲選民捐款贊助川普的競選活動。

▲▼美國前總統川普在第二次民事審判後，在離開紐約川普大樓時向支持者致意。（圖／路透）

▲川普在共和黨初選中遙遙領先，但同時官司纏身。（圖／路透）

此前，科羅拉多州等多州發起訴訟主張，依據美國憲法第14修正案第3款「叛亂條款」，川普應該因為他在2021年1月6日國會暴動扮演的角色，被取消競選資格。CNN指出，最高法院如今駁回上述訴訟，成為一項全面性且歷史性的裁定。不過，大法官們並未明確指出，川普究竟是否被視為「叛亂份子」。

密西根州州務卿本森（Jocelyn Benson）表示，最高法院的裁定，對於仍在糾結的州政府官員及法院「提供了必要的明確性」，希望這將讓選民更清楚了解到他們定義國家與民主未來的權力（power），「美國人民有權投票選出國家公職候選人，這是一件偉大且光榮的事情」。

緬因州最高選舉官員也正式恢復了川普在該州的2024年初選資格。州務卿貝勞斯（Shenna Bellows）說，「根據我遵守法律及憲法的宣誓與義務……我在此撤回川普初選無效的決定。」

科羅拉多州州務卿格里斯沃爾德（Jena Griswold）說，她對於最高法院的裁定感到「失望」，「科羅拉多州應該能夠禁止違背宣誓的叛亂者登上我們的選票。」

在科羅拉多州，對川普選舉資格發起挑戰的團體「華盛頓公民道德責任組織」（CREW）也稱不同意最高法院的裁定，主席布克拜登（Noah Bookbinder）指出，「對於科羅拉多州最高法院認為川普涉入叛亂的判決，沒有任何一位（大）法官提出實質性異議。」

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